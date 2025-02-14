«كسر الكيلو» يدشن جائزة الفجيرة الكبرى في مونديال «إكس كات»

تنطلق اليوم بكورنيش الفجيرة فعاليات الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، جائزة الفجيرة الكبرى، والتي تستمر حتى بعد غدٍ بمشاركة 10 زوارق، 5 منها تمثل الإمارات وهي (زوارق فيكتوري 7 و33، والشارقة، وفاز مارينا، والفجيرة حامل اللقب).

وتدشن التجارب الحرة «كسر الكيلو»، التي تنطلق صباحاً أولى فعاليات الجولة، وفي الرابعة عصراً تنطلق مسيرة الزوارق السريعة التي تجوب كورنيش الفجيرة ويتوقع حضور أعداد كبيرة من عشاق ومحبي سباقات الزوارق السريعة.

ويدخل فريق فيكتوري، ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة - إكس كات - بطموحات المنافسة على لقب الموسم الجديد، ويشارك «فيكتوري» بزورقين، الأول فيكتوري 7، بقيادة الثنائي العالمي بطلينا سالم العديدي وعيسى آل علي، اللذين حققا اللقب عام 2017، والثاني فيكتوري 33، بقيادة الثنائي بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم، والأمريكي المخضرم غاري بالوغ.

وأكد أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري ورئيس لجنة الزوارق السريعة في الاتحاد الدولي، أن استضافة الفجيرة جولة الافتتاح يعد إنجازاً عالمياً مهماً لدولة الإمارات وإمارة الفجيرة في مجال السباقات الرياضية بشكل عام، لا سيما الرياضات البحرية، مؤكداً أن الإمارة على أتم الاستعداد لاستضافة جولة الانطلاق لهذا السباق الدولي المهم الذي يشكّل وجهة لأبطال العالم ونجوم هذا النوع من السباقات البحرية.