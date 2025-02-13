«أبوظبي لمحترفي ركوب الأمواج» تنطلق اليوم



تنطلق، اليوم، في العاصمة أبوظبي، بطولة أبوظبي سيرف لمحترفي ركوب الأمواج، التي تقام في حدث تاريخي لأول مرة من نوعه في الشرق الأوسط، ضمن بطولة العالم لركوب الأمواج.

وأعلنت اللجنة المنظمة، تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، بسيرف أبوظبي بجزيرة الحديريات، إذ تقام البطولة على مدار ثلاثة أيام من 14 إلى 16 فبراير الجاري، بمشاركة 60 من نخبة راكبي الأمواج على مستوى العالم لفئتي الرجال والسيدات.

وتعد البطولة هي المحطة الثانية ضمن منافسات بطولة العالم، وترسخ مكانة العاصمة أبوظبي على خريطة الرياضات المائية، كما يحظى الحدث بمتابعة جماهيرية من جميع أنحاء العالم، ما يفتح آفاقاً جديدة لرياضة ركوب الأمواج في المنطقة.

وتستضيف البطولة سيرف أبوظبي بتكنولوجيا أمواج اصطناعية متطورة، والتي تحمل الرقم القياسي بأطول موجة اصطناعية وأكبر حوض أمواج اصطناعي في العالم، كما توفر بيئة مثالية للمحترفين والمبتدئين.

وأعرب رايان واتكينز، المدير العام لسيرف أبوظبي، عن فخره باستضافة البطولة، وقال: «يسعدنا استقبال أفضل راكبي الأمواج حول العالم في أبوظبي. هذا الحدث لا يقتصر فقط على المنافسات الرياضية، بل يهدف أيضاً لإلهام الأجيال القادمة وتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة والترفيه».

حدث مهم

من جهته، شدد ريان كروسبي، الرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لركوب الأمواج، على أهمية الحدث، مؤكداً أن أبوظبي على موعد مع حدث استثنائي في عالم هذه الرياضة، وأن التحضيرات للبطولة سارت بشكل جيد، والجميع على أهبة الاستعداد لتقديم واحدة من أفضل جولات بطولة العالم التي تتضمن 12 محطة عالمية.

من جانبها، أعربت البطلة الأولمبية لعام 2024 وبطلة العالم لعام 2023، كارولين ماركس، عن حماسها للمشاركة في البطولة، مشيرة إلى أنها حظيت بتجربة رائعة في سيرف أبوظبي سابقاً، حيث زارتها من قبل للتدريب، وقالت: «ما يميز هذا المكان هو حوض الأمواج الذي يمنحك شعوراً فريداً يشبه أجواء الملاعب الرياضية. إنه الحدث الوحيد في الموسم الذي يقام في بيئة منظمة، وهذا في رأيي ما يجعله مثيراً للغاية للجماهير وراكبي الأمواج».

بدوره، قال المغربي رمزي بوخيام، المصنف الأول عربياً في رياضة ركوب الأمواج: «لم أكن لأتصور يوماً أنني سأنافس في أبوظبي، لكن هذه الاستضافة الرائعة تعكس بوضوح الطموحات الرياضية الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة. لا شك أن هذه البطولة ستلعب دوراً محورياً في الترويج لرياضة ركوب الأمواج في المنطقة، وستجذب إليها المزيد من الاهتمام والمتابعة».