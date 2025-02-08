الحمرية يتوج بلقب الجولة الأولى من بطولة الإمارات للشراع والتجديف

توج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين بالجولة الأولى من بطولة الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بحضور أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، والتي أقيمت فعالياتها اليوم السبت 8 يناير 2025 وسط أجواء رياضية حماسية.

وجاءت النتائج على النحو التالي، حيث نال نادي الحمرية لقب بطولة الجولة الأولى، بعدما جمع في رصيده 64 نقطة، بينما حل نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثاني برصيد 30 نقطة، فيما تمكن نادي أبوظبي للرياضات البحرية من تحقيق المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

من جانبه، هنأ أحمد إبراهيم البلوشي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، مشيدًا بالمستوى المميز الذي ظهر به جميع المشاركين في الجولة الأولى من البطولة، وموجهًا الشكر إلى الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي على حضوره السباق وتتويجه الأبطال.