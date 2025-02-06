الفجيرة تستضيف أولى جولات مونديال «إكس كات» 14 فبراير

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تستضيف الفجيرة، منافسات الجولة الافتتاحية الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة (إكس كات) المقررة إقامتها في الفترة من 14 وحتى 16 فبراير الجاري، وبمشاركة 10 زوارق من مختلف دول العالم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة، أمس، وبحضور أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري عضو لجنة الزوارق السريعة بالاتحاد الدولي ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ووسيم شلبي، مدير فندق ومنتجع البحر بالفجيرة الشريك الاستراتيجي، وهيثم كمال الفيل عضو لجنة الزوارق السريعة، إضافة إلى عدد من ممثلي الهيئات والدوائر المحلية ووسائط الإعلام.

وأكد أحمد إبراهيم أن الهدف من تنظيم سباقات الزوارق السريعة، تنويع النشاط الرياضي في المنطقة، وأشار إلى مشاركة 10 زوارق منها 4 إماراتية وعلى رأسها زورق الفيكتوري والفجيرة والشارقة وأبوظبي فضلاً عن زورقين آخرين من الكويت والسعودية ويتوقع وصول عدد الزوارق إلى 12 زورقاً مع توالي الجولات، وأشار إلى أن جولة الفجيرة تتضمن سباقين رئيسين.

وقال محمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي البحري: لنا عظيم الشرف بوجودنا ضمن زوارق مونديال إكس مشيراً إلى أنه يتوقع منافسة محتدمة بين الزوارق الإماراتية وذلك في أعقاب تتويج زورق الفجيرة بلقب النسخة الأخيرة.