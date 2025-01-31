بحضور هيثم بن صقر.. انطلاقة مهرجان «الشرقية للتجديف» بكلباء

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وبحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، انطلقت عصر الجمعة فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الشرقية البحري للتجديف، الذي يقام على شاطئ مدينة كلباء الساحرة، بإشراف وتنظيم قناة الشرقية، بالتعاون مع الشارقة الرياضية. وتستمر منافساته حتى يوم الأحد القادم، بمشاركة 50 قاربًا يمثلون مختلف أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتنافس المشاركون في أجواء رياضية مليئة بالحماس والتحدي.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الرياضات البحرية التقليدية، وتسليط الضوء على تراث المنطقة العريق، فضلًا عن توفير تجربة ممتعة للجمهور وعشاق الرياضات البحرية. كما أقيمت على هامش بطولة التجديف العديد من الفعاليات المتنوعة، تضمنت قرية تراثية تعرض الحياة البحرية والحرف التقليدية مثل صناعة القراقير والشوش، إضافة إلى مسابقات شعبية مثل شد الحبل، المصارعة، سباق الخيش، ولعبة المييت، إلى جانب منطقة مخصصة لورش الأطفال، مع تقديم جوائز تشجيعية للجمهور. فيما تنطلق عصر السبت منافسات التجديف التي تضم فئتين: فئة المواطنين والفئة المفتوحة.

وقام الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، بحضور كل من خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، سالم الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، فهد عبيد التفاق سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، أيمن عثمان باروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، بالإضافة إلى مديري إذاعات وقنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وأعضاء المجلس الاستشاري، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بكلباء، ومديري الدوائر في المنطقة الشرقية، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية، بجولة ميدانية وقص شريط افتتاح القرية التراثية، التي اشتملت على العديد من الأجنحة التي تحكي التراث البحري وتحمل بين طياتها عبق الماضي الجميل. كما استمتع سموه بمشاهدة الأهازيج البحرية وعروض العيالة والليوة والفرقة الحربية، إضافة إلى متابعة عدد من الفعاليات والمسابقات الترفيهية التي لاقت تجاوبًا كبيرًا من الجمهور.

وأبدى الشيخ هيثم بن صقر القاسمي سعادته بفكرة المهرجان، الذي يسهم في إبراز الوجه الحضاري لمدينة كلباء والمنطقة الشرقية، والتعريف بطبيعتها الساحرة وبحرها وتاريخها وثقافتها الغنية، بوصفها وجهة سياحية عالمية تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها، وعشاق المغامرة في مختلف الرياضات البحرية، والباحثين عن جمال الطبيعة وموروث الآباء والأجداد، معربًا عن شكره للقائمين على المهرجان.

بدوره، أكد إسماعيل عيسى الحوسني، مدير قناة الشرقية من كلباء، خلال كلمته في مستهل حفل الافتتاح، الفخر والاعتزاز بترجمة فكرة بطولة الشرقية للتجديف في كلباء درة الساحل الشرقي إلى حقيقة واقعية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث الرياضي يجمع بين الأصالة والتحدي، انطلاقًا من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، الذي يولي أهمية كبيرة لدعم الرياضات بأنواعها، لا سيما الرياضات البحرية التي تعكس عمق ارتباط المجتمع بالبحر، والذي يعد جزءًا مهمًا من الهوية الوطنية.

كما أعرب عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهدته الفعالية البحرية، واستقطابها العديد من أطياف المجتمع، مما يشكل دافعًا قويًا لاستمرارها سنويًا.