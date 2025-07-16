اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 تعلن جدول المنافسات

كشفت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب لوس أنجلوس الأولمبية 2028 عن النسخة الأولى من جدول المنافسات، حيث سيتم تبادل موعد إقامة منافسات ألعاب القوى والسباحة في تحد للتقاليد.

وأعلن المنظمون أن أول ميدالية في دورة ألعاب 2028 سيتم منحها في شاطئ فينيسيا الشهير في منافسات الترياثلون.

كما سلطت اللجنة المنظمة الضوء على «التبادل التاريخي لمواعيد مسابقات ألعاب القوى والسباحة» الذي أعلنت عنه قبل عام، حيث من المقرر أن تفتتح منافسات ألعاب القوى في الأسبوع الأول من الأولمبياد، على أن تنتقل السباحة إلى الأسبوع الثاني. وفي العادة، كانت تقام منافسات السباحة في الأسبوع الأول من الأولمبياد، بينما تفتتح منافسات ألعاب القوى في الأسبوع الثاني، مع تداخلهما في عطلة نهاية الأسبوع الأول. وأكد المنظمون أنهم سيلتزمون بالتقاليد ويقيمون سباقي الماراثون للرجال والسيدات في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من الألعاب كالمعتاد.

من المقرر أن تقام منافسات ألعاب القوى في ملعب (لوس أنجلوس ميموريال كوليسيوم)، الذي يشارك في حفل الافتتاح يوم 14 يوليو مع ملعب (سوفي) في إنجلوود، معقل فريقي لوس أنجلوس تشارجرز ولوس أنجلوس رامز في دوري كرة القدم الأمريكية، بينما سيقام حفل الختام في الكولوسيوم في 30 من الشهر ذاته.