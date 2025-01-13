تخريج الدفعة التاسعة لأكاديمية «الفجيرة البحري»

الفجيرة – محمد فضل

احتفل نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بتخريج الدفعة التاسعة من أكاديمية تدريب الشباب والناشئين للرياضات البحرية ضمن برنامج الاتحاد الدولي للرياضات البحرية لتطوير الشباب، وبلغ عدد الخريجين (55) منتسباً من مختلف الفئات، وقام أحمد إبراهيم البلوشي رئيس برنامج تطوير الشباب بالاتحاد الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بتقديم الشهادات للخريجين والذين قد أكملوا الحصص التدريبية والمحاضرات النظرية لنيل شهادة معترف بها من قبل الاتحاد الدولي للرياضات البحرية ضمن البرنامج. وتقدم أحمد إبراهيم بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لدعم ورعاية سموه الكريمة لأكاديمية تدريب الشباب والناشئين وبرنامج تطوير الشباب بالاتحاد الدولي حول العالم، كما شكر إبراهيم الاتحاد الدولي للرياضات البحرية على الثقة الكبيرة التي أولاها للنادي وللأكاديمية من خلال اعتماد الأكاديمية مركزاً رئيسياً لبرنامج الاتحاد الدولي لتطوير الشباب، معبراً عن سعادته لتخريج دفعة جديدة تعلمت مهارات وفنون ارتياد البحر وفق المنهج التعليمي والتدريبي للاتحاد الدولي للرياضات البحرية مما يعزز الاستمرارية والاستدامة للرياضات البحرية، متمنياً للخريجين التقدم والتطور المستمر والانخراط في السباقات والبطولات البحرية ومواصلة المشوار للوصول لأسمى الغايات والأهداف.