«المشخص 33» بطلاً للجولة الأولى لـ«الإمارات للشواحيف الخشبية»

توج القارب «المشخص 33» بلقب الجولة الأولى من بطولة الإمارات للشواحيف الخشبية السريعة، ضمن فعاليات مهرجان خورفكان البحري، التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية بمشاركة 22 متسابقاً من الإمارات، والكويت، والمملكة العربية السعودية. وتمكن «المشخص 33»، بقيادة النوخذة أحمد حميد بن ذيبان، ومساعده وليد حميد بن ذيبان، من حسم المنافسة لصالحه وسط أجواء تنافسية حماسية على مياه خورفكان، في حين حل قارب «سبيدي» من الكويت بقيادة النوخذة مصطفى الدشتي في المركز الثاني، تلاه القارب «رهيب» من الكويت أيضاً بقيادة النوخذة خالد كرم ثالثاً. وأظهرت الجولة الأولى للبطولة مهارات استثنائية من المتسابقين، الذين تنافسوا تحت إشراف دقيق لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأكد أحمد عيسى الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أن نجاح هذه الجولة برهن على أهمية الرياضات البحرية في تعزيز التراث الإماراتي وروح التحدي بين المشاركين. وأضاف: نتطلع إلى جولات أكثر إثارة في المستقبل؛ حيث تعد هذه الجولة الأولى ضمن سلسلة من أربع جولات ستقام في مواقع مختلفة في الإمارات، ما يضيف المزيد من التشويق والإثارة لعشاق الرياضات البحرية مع بقاء ثلاث جولات إضافية، تتجه الأنظار إلى المحطات القادمة التي تعد بمزيد من التنافس والإثارة، مع استمرار البطولة في إبراز مكانة الإمارات وجهة رائدة للرياضات البحرية ذات الطابع التراثي والرياضي.