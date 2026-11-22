اختتمت اليوم فعاليات برنامج النوخذة الصغير، الذي انطلق بتنظيم أكاديمية نادي أبوظبي للرياضة البحرية وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وبمشاركة «أسرة» و«ود»، وقدم برنامج النوخذة الصغير، مجموعة من الأنشطة البحرية التعليمية والترفيهية للأطفال والأسر، ‏كما تعرف الصغار على الموروث البحري، كذلك خاضوا تجارب الإبحار والتجديف تزامناً مع عام الأسرة، وذلك في الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري. وعقب الختام، تم تسليم ميداليات تشجيعيه للأطفال وشهادات تقدير لأولياء الأمور، تقديراً لمشاركتهم، وتفاعلهم على مدى أيام البرنامج.

أنشطة بحرية

تضمن برنامج «النوخذة الصغير» على سلسلة من الأنشطة البحرية والتعليمية التي تجمع بين التعلم والمتعة، وتُسهم في تعريف الجيل الصغير بعراقة التراث البحري الإماراتي وأهمية الحفاظ عليه. واجتهد طاقم العمل على تحويل الواجهة البحرية إلى منصة تعليمية تفاعلية، لم يكن برنامج «النوخذة الصغير» مجرد نشاط ترفيهي، بل كان استثماراً استراتيجياً في غرس قيم البحر والأصالة في نفوس الأجيال الناشئة، ليربطوا حاضرهم المتطور بجذور أجدادهم البحارة.

تظافر الجهود

تضافرت الجهود لخلق بيئة محفزة تدمج بين التحدي الرياضي والوعي التربوي. لقد استطاع هذا الأسبوع، الذي امتد من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري، أن يكسر القوالب التقليدية للفعاليات، مقدماً للأطفال والأسر تجربة غامرة تمتزج فيها الفوارق بين التعلم واللعب، ما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعي في عاصمة تضع تنشئة الطفل في صدارة أولوياتها الوطنية.

ومع إسدال الستار على هذه النسخة الاستثنائية، يخرج «النوخذة الصغير» بمهارات قيادية وعلاقات أسرية أكثر متانة، مؤكدين أن الاستثمار في الطفولة المبكرة هو البوصلة الحقيقية التي توجه المجتمع نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة، مستلهمين من أمواج البحر دروساً في الصبر والريادة.