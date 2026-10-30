«أبوظبي البحري» يختتم معسكر «الموتوسيرف»



يقتحم نادي أبوظبي للرياضات البحرية آفاقاً جديدة في عالم الرياضات المائية عبر تنظيم معسكر تدريبي لرياضة «الموتوسيرف» في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري، في خطوة تعكس طموح العاصمة الإماراتية لترسيخ مكانتها وجهة عالمية للرياضات الحديثة والمبتكرة، من خلال التعاون الاستراتيجي مع الأكاديمية التشيكية للموتوسيرف.



ولا يمثل هذا المعسكر مجرد تدريب، بل هو نقلة نوعية تهدف إلى صقل مهارات الرياضيين، وتزويدهم بأحدث الأساليب العالمية في قيادة ألواح التزلج، ما يضعهم في قلب المنافسة الدولية بأدوات احترافية متطورة.



وأشاد ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة، بتنظيم المعسكر التدريبي، مشيداً بأهميته في تطوير المهارات وتبادل الخبرات، وتعزيز المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة الرياضات البحرية. وأضاف: يجتهد الطاقم المنظم للمعسكر على تطوير مهارات المسجلين في المعسكر التدريبي، وتشجيعهم على خوض تجارب مليئة بروح التحدي والإثارة.



وتعد هذه المبادرة ليست مجرد تدريب عابر، بل هي شراكة استراتيجية جريئة مع الأكاديمية التشيكية للموتوسيرف، تهدف إلى نقل هذه الرياضة المثيرة إلى مستوى احترافي جديد في أبوظبي.



يأتي تنظيم هذا المعسكر التدريبي ليؤكد ريادة العاصمة أبوظبي في استقطاب الرياضات البحرية الحديثة، حيث حظي المشاركون بفرصة التدرب على يد الخبراء الذين يعتبرون



المرجع الأول لهذه الرياضة عالمياً. كما أن دمج الخبرة التشيكية في تصميم الموتوسيرف مع البيئة البحرية المثالية لشواطئ أبوظبي يخلق مزيجاً استثنائياً يعد بتخريج جيل من الرياضيين القادرين على المنافسة في المحافل الدولية.



وليس هذا فحسب، إذ إن هذه الخطوة الجريئة من نادي أبوظبي للرياضات البحرية تضع العاصمة الإماراتية وجهة عالمية لا تكتفي باستضافة البطولات فحسب، بل تصنع الأبطال وتطور المهارات. وبينما تتسارع خطى التدريبات على شاطئ النادي، يترقب الجميع رؤية مخرجات هذا المعسكر الذي يرسخ يوماً بعد يوم مكانة أبوظبي عاصمة للرياضات البحرية التي تجمع بين الإثارة، والسرعة، والاحترافية العالية، إلى جانب الحرص التام على تحقيق استدامة هذه الرياضة وتوسيع قاعدتها الجماهيرية، ليتحول شاطئ النادي إلى معسكر حي للأداء العالي، حيث تمتزج مهارات التكنولوجيا بجماليات البحر، مؤكدة أن الرياضة في أبوظبي تتطور بسرعة لا تقل عن سرعة الألواح التي تشق الأمواج.



إن تنظيم مثل هذه المعسكرات يتجاوز كونها مجرد تدريب رياضي، فهي أداة فاعلة لتعزيز السياحة الرياضية وترسيخ مكانة أبوظبي مركز جذب للمواهب العالمية، كما أن تنظيم هذا المعسكر يبرهن على رؤية النادي الطموحة في تبني رياضات المستقبل، وتوفير بيئة خصبة للشباب الإماراتي للمنافسة دولياً، ما يجعل من هذه الأيام علامة فارقة في سجل الإنجازات البحرية التي تشهدها العاصمة.