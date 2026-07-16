رياضات ومغامرات مائية تروي حكاياتها في قلب العين

في أحضان منطقة العين الساحرة، تقع وجهة فريدة تجذب عشاق الرياضات المائية والمغامرة، والباحثين عن التشويق في «وادي أدفنشر»، الذي لا يعد مجرد مكان ترفيهي، بل تجربة تمزج بين جمال الطبيعة الصحراوية ومتعة الأنشطة المائية والرياضات الجريئة. كما يقدم أنشطة تفاعلية في بيئة آمنة، وتحت إشراف كامل من طاقم مدرب، تشمل السباحة والتجديف، وركوب الأمواج، وركوب القوارب. كما أن المحافظة على متنزه مائي في قلب البيئة الصحراوية يطرح تحديات فريدة، حيث يجتهد طاقم العمل وبصورة مستمرة ودورية على متابعة الصيانة وإدارة دقيقة.



وقال عبدالرحمن إبراهيم، علاقات عامة في «وادي أدفنشر» في منطقة العين: باقة من الأنشطة المائية، ويمكن للزوار خوض تجارب شاملة تجمع بين الإثارة والاسترخاء في بيئة آمنة ومجهزة بأعلى معايير السلامة العالمية. كما أن الوادي ليس مجرد مكان للمغامرة، بل هو دعوة لاكتشاف الذات وخوض رياضات مائية، وتحدي الحدود في قلب الصحراء.



وأضاف عبدالرحمن إبراهيم: «وادي أدفنشر» يُعد وجهة مثالية للرياضات المائية، حيث يضم أطول قناة لتجديف الكاياك، ما يشجع المبتدئين والمحترفين على حد سواء. إضافة إلى تحدي الأمواج الاصطناعية لركوب الأمواج، والتي توفر تجربة واقعية وممتعة لمحبي هذه الرياضة، و«الرافتينج» في قنوات مائية مصممة بعناية لتحاكي الأنهار الجبلية المتدفقة، كل تجربة هنا مصممة لتقديم أقصى درجات الإثارة والأمان».



وأكد عبدالرحمن إبراهيم أن طاقم عمل هذه الوجهة الصيفية في منطقة العين، يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في الأنشطة الرياضية المائية، ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية، التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني المائي بين شرائح المجتمع كافة، وغير ذلك من الأنشطة الأخرى التي تجعل من ممارسة الرياضة المائية نشاطاً يومياً أساسياً، وفرصة للقاء أقرانهم وقضاء وقت ممتع ومفيد في مختلف المرافق الرياضية المنتشرة في وادي أدفنشر في العين.