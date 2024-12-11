تصفيات الألعاب العالمية «الموتوسيرف» بالفجيرة فبراير المقبل

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أعلن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية عن تنظيمه التصفيات التأهيلية لدورة الألعاب العالمية «الموتوسيرف» للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وغرب آسيا، في الفترة من 21 إلى 23 فبراير 2025، فيما تقام النهائيات في مدينة تشنغدو بجمهورية الصين خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس 2025.

وجاء الإعلان عن التفاصيل خلال مؤتمر صحافي بحضور أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، والتشيكي مارتن جان شليك المروج العالمي لبطولات الموتوسيرف.

وقال أحمد إبراهيم: تشتمل التصفيات على 7 فئات وتضم 95 لاعباً ولاعبة يمثلون 24 دولة على أن يتأهل منهم 25 للأدوار النهائية التي تقام في الصين، وكشف عن مشاركة فريق من نادي الفجيرة للرياضات البحرية ضمن التصفيات، إلى جانب فريق آخر من دبي والباب سيكون مفتوحاً لمشاركة مزيداً من الفرق، ونوه إلى أن المستهدف من المشاركة في جولة الفجيرة على مستوى الرجال بحد أقصى 48 متسابقاً والنساء بحد أقصى 48 متسابقة.

بدوره أكد مارتن جان شليك أن اختيار الفجيرة من أجل إقامة التصفيات التأهيلية، يأتي بسبب الخبرة الكبيرة التي اكتسبها نادي مارينا الفجيرة البحري من خلال تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات والبطولات العالمية، كاشفاً أن السباق ينظم وفق القوانين واللوائح الخاصة باللعبة والصادرة عن الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.