جولة ختام مونديال زوارق «الفورمولا1» تنطلق اليوم في الشارقة

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ينطلق اليوم على بحيرة خالد، «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية»، الذي يتضمن سباق «جائزة الشارقة الكبرى» الجولة الختامية في موسم بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، في نسختها الـ23، التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بدءاً من اليوم وحتى بعد غدٍ بمشاركة 19 متسابقاً من ألمع نجوم العالم.

وكشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، عن تفاصيل «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية»، بحضور خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وحميد الكندي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية. وأكد خالد جاسم المدفع، على الدور الحيوي الذي تلعبه إمارة الشارقة في دعم الرياضات البحرية ، وأوضح أن السياحة الرياضية تعتبر ركيزة أساسية في الاقتصادات العالمية، حيث تمثل حوالي 10 % من قطاع السياحة الدولي، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 17 % بحلول عام 2030. واختتم بتوجيه الشكر للاتحاد الإماراتي للرياضات البحرية على الدعم المتواصل لإنجاح هذا الحدث العالمي المميز.

تتضمن بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة «الفورمولا 1» سلسلة سباقات عالمية للزوارق السريعة أحادية الراكب، ومن دولة الإمارات تحديداً، تتنافس عدة فرق على لقب البطولة هذا العام، منها فريق الشارقة لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، كما يشارك فريق أبوظبي بمتسابقين، هم راشد القمزي، وثاني القمزي، إلى جانب مشاركة فريق الفيكتوري لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمتسابقيه أحمد الفهيم، وإيريك ستارك.

ويتمسك زورق فيكتوري 4 بقيادة السويدي أريك ستارك بأمل المنافسة على قمة الترتيب، حيث يحتل المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 77.5 وبفارق 21.5 نقطة عن المتصدر و(حامل اللقب) زورق فيتنام 1 بقيادة المتسابق السويدي جوناس اندرسون فيما يطمح زميله بالفريق بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 إلى تحقيق نتيجة طيبة مع الختام يعزز بها موقفه في الترتيب العام حيث يملك 14 نقطة في المركز 15.

وقال أحمد علي السميطي مدير إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن كافة التجهيزات الفنية والإدارية لمشاركة الفريق قد اكتملت للمشاركة في جائزة الشارقة الكبرى.