بطولة القوارب الكهربائية تصل أفريقيا بدعم ويل سميث

زار نجم هوليوود ويل سميث، وهو مالك أحد فرق القوارب السريعة، أنجولا أمس الخميس، ليعلن اختيار العاصمة لواندا لاستضافة جولة من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة في سبتمبر/أيلول المقبل.

ومن بين الملاك الآخرين لفرق القوارب الكهربائية نجم التنس رافائيل نادال، وليبرون جيمس لاعب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وتوم برادي الفائز بلقب دوري كرة القدم الأمريكية سبع مرات.

وستستضيف لواندا، الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، انطلاق البطولة المؤلفة من ثمانية سباقات لأول مرة في جنوب قارة أفريقيا، مطلع الأسبوع الذي سيبدأ يوم 12 سبتمبر/أيلول المقبل.

كما ستستضيف لاجوس في نيجيريا سباقًا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال أليخاندرو عجاج، مؤسس السلسلة، في بيان: «يسعدنا أن نرحب بلواندا كمحطة جديدة رئيسية في بطولة القوارب الكهربائية السريعة، وكتعبير آخر عن عزمنا على مواصلة توسيع قاعدة جمهورنا الدولي».

وأضاف: «من الرائع أن يكون ويل سميث هنا كأحد ملاك فرقنا لدعم هذا الموقع الجديد والمثير للسباق، وأن نرى حماسه وحماس الجماهير لهذا الشكل الفريد من السباقات على المياه».