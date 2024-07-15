إسبانيا تغير تاريخ أمم أوروبا في يورو 2024 بألمانيا

المصدر: د ب أ

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شهدت النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم التي اختتمت مساء الأحد غزارة تهديفية وعددا من الظواهر التاريخية غير المسبوقة.

وانتزع المنتخب الإسباني اللقب بالفوز على إنجلترا 1/2 على الملعب الأولمبي في برلين، ليصبح الأكثر تتويجا بالكأس برصيد 4 مرات في أعوام 1964 و2008 و2012 وأخيرا 2024 ويفض الشراكة مع المنتخب الألماني الفائز باللقب ثلاث مرات، بينما سقط الإنجليز في المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي بعد خسارة لقب النسخة الأخيرة قبل ثلاثة أعوام أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

ولم يكتف الإسبان بزعامة أوروبا تاريخيا، بل حصل نجوم الفريق على جميع الجوائز، حيث فاز لاعب الوسط رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في يورو 2024، والجناح الواعد لامين يامال بجائزة أفضل لاعب شاب، بينما تقاسم داني أولمو جائزة الهداف مع 5 لاعبين آخرين هم الإنجليزي هاري كين والهولندي كود جاكبو والجورجي جورجيس ميكوتادزي والسلوفاكي إيفان شرانز والألماني جمال موسيالا بتساويهم برصيد 3 أهداف.

ولمع منتخب إسبانيا بقيادة مديره الفني لويس دي لا فوينتي بكونه أول فريق يحقق 7 انتصارات في نسخة واحدة ببطولة واحدة والأكثر تسجيلا في بطولة واحدة بتسجيله 15 هدفا تعاقب عليها 10 لاعبين وهم ألفارو موراتا وفابيان رويز وداني كارفاخال وفيران توريس ورودري ونيكو ويليامز وداني أولمو ولامين يامال وميكيل ميرينو وميكيل أويارزابال بخلاف هدف ذاتي من المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري.

وكان منتخب إسبانيا الأكثر تهديدا لمرمى منافسيه في البطولة برصيد 123 محاولة هجومية والأكثر تسديدا على المرمى بـ 42 محاولة مقابل 49 محاولة خارج إطار المرمى.

في المقابل ودعت 8 منتخبات البطولة دون تحقيق فوز واحد وهم سلوفينيا والدنمارك وكرواتيا وصربيا وبولندا واسكتلندا والتشيك وألبانيا.

وصنع يامال حدثا تاريخيا في يورو 2024 حيث أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ بطولات أمم أوروبا بظهوره أساسيا في مباراة الجولة الأولى ضد كرواتيا ببلوغه 16 عاما و338 يوما، وبات الأصغر تسجيلا في تاريخ البطولة بهز شباك فرنسا في الدور قبل النهائي بعمر 17 عاما و362 يوما، والأصغر مشاركة في مباراة نهائية بتاريخ اليورو ببلوغه 17 عاما ويوما واحدا.

واعتلى يامال قائمة الأكثر صناعة للأهداف برصيد 4 تمريرات حاسمة بينما كان الألماني كاي هافيرتز الأكثر تسديدا على المرمى برصيد 11 كرة يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو يتساوى مع الفرنسي كيليان مبابي بـ 9 محاولات، أما جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى منتخب جورجيا كان الأكثر منعا للفرص بإنقاذ فريقه من 29 فرصة محققة.

وشهدت منافسات البطولة غزارة تهديفية جيدة، حيث اهتزت الشباك 117 مرة بواقع 30ر2 هدفا في المباراة الواحدة وهدفا كل 39 دقيقة.

وكانت الفترة من الدقيقة 15 إلى 30 هي الأكثر غزارة تهديفية حيث شهدت 23 هدفا مقابل 16 هدفا في أول ربع ساعة و9 أهداف في آخر ربع ساعة من الشوط الأول.

بينما كان الوقت الضائع من الشوط الأول الأقل تهديفا حيث اهتزت الشباك 3 مرات فقط مقابل 12 هدفا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وسجلت منتخبات البطولة 18 هدفا في أول ربع ساعة من الشوط الثاني مقابل 17 هدفا في كل من الربعين الثاني والثالث، واهتزت الشباك مرة واحدة فقط في كل من الشوطين الأول والثاني بعد التمديد للوقت الإضافي.

وكان منتخب إسبانيا الأقوى هجوما بتسجيله 15 هدفا يليه ألمانيا 11 هدفا وهولندا 10 أهداف، بينما تساوت منتخبات إنجلترا وتركيا وسويسرا بتسجيل 8 أهداف.

وإجمالا فإن أهداف يورو 2024 جاء منها 60 هدفا بالقدم اليمنى مقابل 28 هدفا بالقدم اليسرى و18 هدفا بضربات رأس وهدف بوسيلة أخرى بينما ارتفع معدل الأهداف الذاتية إلى 10 أهداف.

وأظهرت البطولة التي أقيمت في ألمانيا خطورة واضحة داخل منطقة الجزاء حيث سجلت الفرق 98 هدفا بينما جاء 19 هدفا من خارج منطقة الجزاء.

في المقابل بدا أن مدربي المنتخبات الـ 24 لم يركزوا على الاهتمام بالكرات الثابتة حيث سُجل 108 هدفا من لعب مفتوح مقابل 9 أهداف من ركلات جزاء، ولم تشهد البطولة أي هدف من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء.

واحتسب حكام البطولة 12 ركلة جزاء لتتساوى يورو 2024 مع نسخة عام 2016 مقابل 16 ركلة جزاء في يورو 2020 وذلك في آخر ثلاث نسخ أقيمت بـ 51 مباراة.

وقد نجح اللاعبون في التسجيل من 9 ركلات جزاء ليكون معدل أفضل من البطولة السابقة التي شهدت أيضا تسجيل 9 ركلات جزاء ولكن من أصل 16 ركلة.

وبعيدا عن لغة الأرقام والظواهر التاريخية داخل حدود المستطيل الأخضر، فقد أقيمت مباريات البطولة في 10 ملاعب داخل 10 مدن ألمانية وهي العاصمة برلين وميونخ ودورتموند وشتوتجارت وجيلسنكيرشن وهامبورج ودوسلدورف وكولن وفرانكفورت ولايبزيج.

ورغم المخاوف من التهديدات الأمنية قبل انطلاق البطولة فقد حضر في مدرجات الملاعب العشرة 2 مليون و681 ألف و288 متفرج بمعدل 52 ألف و574 متفرج للمباراة الواحدة.

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