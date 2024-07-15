لامين يامال ورودري يفوزان بجائزتي أفضل شاب وأفضل لاعب في يورو 2024

المصدر: د ب أ

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فاز لامين يامال نجم منتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة أمم أوروبا 2024 التي اختتمت مساء الأحد في ألمانيا.

وساهم يامال في تتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا 1/2 في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين.

وسجل نجم برشلونة الواعد هدفا في شباك جورجيا بمباراة دور الـ16 إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة لزملائه آخرها الهدف الأول الذي أحرزه نيكو ويليامز في شباك إنجلترا بنهائي يورو 2024.

وحطم لامين يامال (17 عاما) بعض الأرقام القياسية بعدما بات أصغر لاعب يشارك ويسجل في تاريخ بطولات أمم أوروبا، والأصغر مشاركة في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية.

كما فاز زميله رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعب في البطولة لدوره البارز في الفوز باللقب.

وشارك رودري في تحقيق منتخب إسبانيا للفوز بجميع مبارياته السبع بالبطولة، وكان ركيزة أساسية في خطط المدير الفني لويس دي لا فوينتي.

وكان المنتخب الإسباني تصدر مجموعته الحديدية بعد ثلاثة انتصارات أمام كروتيا 3/صفر وإيطاليا وألبانيا بنتيجة واحدة 1/صفر.

وفي الأدوار الإقصائية فازت إسبانيا على جورجيا 1/4 وتغلبت على ألمانيا منظم البطولة 1/2 ثم أطاحت بفرنسا وصيف كأس العالم الأخيرة بالفوز بنفس النتيجة في الدور قبل النهائي.

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