التشكيلة المثالية لبطولة أوروبا 2024

المصدر: رويترز

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مع تبقي المباراة النهائية فقط في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بين إنجلترا وإسبانيا، اختار مراسلو ومحررو رويترز الذين غطوا البطولة في ألمانيا التشكيلة المثالية للبطولة الخاص بهم.

* حارس المرمى:

جيورجي مامارداشفيلي (جورجيا) - أحد اللاعبين البارزين في أول ظهور مثير لجورجيا في البطولة، تصدى إلى 30 محاولة على مرماه بفارق نحو الضعف عن أقرب منافسيه (حارس هولندا بارت فيربروخن 17 محاولة)، وكان معدل انقاذه للفرص على مرماه في البطولة 78.9 بالمئة متقدما بفارق كبير على بعض الأسماء الأشهر.

* مدافعون:

- داني كاربخال (إسبانيا) - أحد أكثر المدافعين الذين يمكن الاعتماد عليهم في تشكيلة إسبانيا خاصة بسبب الطبيعة الهجومية للأجنحة التي غالبا ما تلعب أمامه. لم يكن متألقا دفاعيا فقط بل إن هدفه ضد كرواتيا وعمره 32 عاما و156 يوما جعله أكبر هداف لإسبانيا في بطولة أوروبا.

- فيرجيل فان دايك (هولندا) - ربما بدا فان دايك (33 عاما) أبطأ قليلا مما كان عليه في البطولات السابقة، لكن رباطة جأشه وقدرته على الوجود في المكان والوقت المناسبين جعلت هولندا تبلغ قبل النهائي وخسرت بهدف في الدقيقة 90 أمام إنجلترا. لا يزال مدافع ليفربول يتميز بتمرير الكرة بشكل رائع. وستواجه هولندا صداعا كبيرا في محاولة استبداله.

- مانويل أكانجي (سويسرا) - إن قدرته على اللعب في أكثر من مركز وهدوءه وقدرته على التمرير جعل المدافع البالغ عمره 28 عاما لا غنى عنه في دفاع سويسرا، ومكنه دفاعه الرائع في المواجهات الفردية من اللعب ضمن ثلاثة لاعبين في الدفاع ثم تغيير مركزه مع استمرار المباراة باتجاهه نحو اليسار أو اليمين حسب الحاجة.

- مارك جيهي (إنجلترا) - رغم مشاركته إلى جانب لاعبين من أصحاب الشهرة والأندية الأكبر، إلا أن مدافع كريستال بالاس ظهر بشكل فعال للغاية في البطولة وأبعد الخطر عن مرمى حارسه جوردان بيكفورد.

* لاعبو الوسط:

- فابيان رويز (إسبانيا) - أدت سلسلة من العروض الرائعة إلى جانب رودري في خط وسط إسبانيا إلى وصول الفريق للنهائي رغم أن هدفيه قد وضعاه في دائرة الضوء، إلا أن قدرته على استعادة الكرة عززت مكانته في الفريق الإسباني.

- نجولو كانتي (فرنسا) - عودة رائعة للبطولة للاعب يبلغ عمره 33 عاما. بعد أن غاب عن نهائيات كأس العالم 2022 بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ثم انتقاله للعب في الاتحاد السعودي، إلا أنه لم يفقد صلابته وتوقيته الجيد وعاد إلى أفضل مستوياته في ألمانيا، إذ أفشل الهجمات وتحكم في إيقاع المباراة بالمنتخب الفرنسي الذي فشل إلى حد كبير في إثارة الإعجاب.

- كوبي ماينو (إنجلترا) - القطعة المفقودة من لغز وسط إنجلترا، بدأت الأمور تتحسن في فريق المدرب جاريث ساوثجيت عند مشاركة الشاب ماينو. منذ ذلك الحين، أصبحت تمريراته الدقيقة تذكرنا بكانتي في حين أن أداءه الشامل أظهر ثقة تفوق سنوات عمره مما سمح لأمثال جود بلينغهام بالتألق في الملعب.

* مهاجمون:

- نيكو وليامز (إسبانيا) - ربما يكون زميله الأمين جمال قد لفت الأنظار أكثر، لكن وليامز هو الرجل الذي تتطلع له إسبانيا في أغلب الأحيان. فهو سريع ويملك المهارة ومتعطش لمواجهة رقيبه في كل موقف تقريبا. كان وليامز مجتهدا في الدفاع في سلسلة من العروض الناضجة للغاية.

-أردا جولر (تركيا) - بدا الشاب التركي كلاعب مخضرم في أجواء صعبة. لقد كان في الغالب مصدرا لأخطر التحركات الهجومية لتركيا عندما وصلت إلى دور الثمانية وقادها للفوز على النمسا ببراعة.

- الأمين جمال (إسبانيا) - أحد النجوم الشبان الآخرين في بطولة أوروبا 2024، دخل جمال البطولة وسط موجة من الضجيج وواصل مسيرته حتى النهائي. لقد سجل هدفا مذهلا في مرمى فرنسا - مما جعله أصغر هداف في بطولة أوروبا أو كأس العالم، في حين أن تمريراته الثلاث الحاسمة فضلا عن 16 فرصة صنعها كانت أكثر من أي لاعب آخر في البطولة. بلغ 17 عاما اليوم السبت.

* البدلاء: داني أولمو (إسبانيا) وجورج ميكاوتادزه (جورجيا) ورودري (إسبانيا) وجول كوندي (فرنسا) وكودي جاكبو (هولندا).

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