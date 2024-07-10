مدرب إسبانيا يثني على "روح التضحية" لفريقه بعد التأهل لنهائي بطولة أوروبا 2024

المصدر: د ب أ

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أشاد لويس ديلا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، بأداء وتماسك فريقه عقب فوزهم المثير على فرنسا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا بميونيخ، مما مهد الطريق لتأهلهم إلى نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وصرح ديلا فوينتي للصحفيين قائلاً: "فلسفتنا في كرة القدم تعتمد على ثقتنا بأنفسنا. هذه هي طريقة لعبنا، نريد أن نلعب بنقاط قوتنا. أعلم أننا قادرون على تقديم كرة قدم راقية، وقد شاهدنا ذلك طوال البطولة."

وأضاف: "على المستوى الفردي، لاعبونا متميزون، لكنهم يسخرون مهاراتهم الفردية لخدمة المجموعة... إنهم يعملون دائماً للصالح العام، ضمن إطار الجهد الجماعي."

افتتح راندال كولو مواني التسجيل لفرنسا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل الأمين يامال النتيجة بتسديدة رائعة في الدقيقة 21. وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، سجل داني أولمو هدف الفوز لإسبانيا.

أثنى ديلا فوينتي بشكل خاص على يامال، واصفاً هدفه بـ "اللمسة العبقرية". وقال: "نعرف جميعاً إمكانياته. نحتاج إلى رعايته. أريده أن يواصل العمل بنفس التواضع، وأن يظل واقعياً ليستمر في التطور والتعلم بنفس العقلية والاحترافية، ذلك النضج الذي يُظهره داخل الملعب."

سيواجه المنتخب الإسباني في النهائي، المقرر إقامته يوم الأحد 14 يوليو 2024، الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا التي ستقام اليوم.

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