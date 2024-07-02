هولندا تنهي مغامرة رومانيا وتبلغ ربع نهائي "يورو 2024"

المصدر: د ب أ

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فاز المنتخب الهولندي على نظيره الروماني بنتيجة 3/صفر اليوم "الثلاثاء" في ميونخ ليتأهل لدور الثمانية لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا.

وأنهى منتخب هولندا "الطواحين "الشوط الأول متفوقا بهدف أحرزه مهاجمه كودي جاكبو لاعب ليفربول الإنجليزي في الدقيقة 20.

وأضاف البديل دونايل مالين الذي شارك في الشوط الثاني، الهدف الثاني للطواحين في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل مالين الهدف الثاني له والثالث لهولندا، ليتأهل منتخب الطواحين لدور الثمانية بجدارة واستحقاق.

وينتظر منتخب هولندا بطل أوروبا عام 1988 في دور الثمانية الفائز من مواجهة النمسا ضد تركيا.



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