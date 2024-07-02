فرنسا تعتمد على دفاع محكم للتقدم ببطولة أوروبا

المصدر: رويترز

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و اجهت فرنسا صعوبة في تسجيل الأهداف ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 وتدين بتأهلها لدور الثمانية إلى دفاع صلب أصاب منافسيه بالإحباط.

وفي طريقه لدور الثمانية، لم يهز المنتخب الفرنسي الشباك من لعب مفتوح وإنما أحرز هدفا من ركلة جزاء نفذها كيليان مبابي وهدفين عكسيين سجل آخرهما يان فوتونجن في الفوز 1-صفر على بلجيكا في دور الستة عشر أمس الاثنين.

لكن شباك فريق المدرب ديدييه ديشان اهتزت مرة واحدة فقط في التعادل 1-1 مع بولندا في دور المجموعات من ركلة جزاء سجلها روبرت ليفاندوفسكي بعد إعادتها.

ولم تقدم فرنسا مستواها المعهود، وبدت شبحا للفريق الذي سجل تسعة أهداف في طريقه إلى دور الثمانية في كأس العالم 2022 وسبعة في أربع مباريات في عام 2018.

لكن في ألمانيا يمتلك المنتخب الفرنسي أفضل دفاع، بجانب إسبانيا، إذ لم تهتز شباكه سوى بهدف وحيد على الرغم من أن قلبي الدفاع وليام ساليبا ودايو أوباميكانو لم يبدآ مباراة معا في دفاع مكون من أربعة لاعبين قبل مباراة ودية ضد كندا الشهر الماضي.

وقال ديشان عقب مباراة بلجيكا "لدينا صلابة دفاعية مثيرة للاهتمام. إنه أمر ضروري في هذا المستوى. لقد قطعنا شوطا طويلا ولم يكن الأمر سهلا على الجميع.

"إنها ليست مجرد مسألة دفاع جيد، لقد استحوذنا بشكل جيد على الكرة. لقد فعلوا كل ما في وسعهم للتأكد من أننا لم نستقبل أي هدف. حتى لو نجحنا في هجمة واحدة فقط، فهذا يكفي لهذا اليوم".

كما أشاد المهاجم راندال كولو مواني، الذي منحت تسديدته التي اصطدمت بدفاع بلجيكا إلى داخل الشباك فرنسا الفوز أمس الاثنين، بدفاع الفريق.

وقال مواني "يجب أن نكون أكثر كفاءة أمام المرمى، لكن الدفاع هو مفتاح النجاح".

وكانت قدرة ساليبا على توقع خطوات المنافس وقوة أوباميكانو أنهما قويان للغاية بالنسبة للمنافسين بينما أثار جول كوندي الإعجاب في مركز الظهير الأيمن.

كان الظهير الأيسر تيو هرنانديز لاعبا مؤثرا ضد بلجيكا بتدخل في توقيت مثالي ليحرم يانيك كاراسكو من التسجيل وتصدى الحارس مايك مينيان إلى 12 تصديا حاسما، اثنان من روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين لتفوز فرنسا على بلجيكا للمرة الخامسة في خمس البطولات الكبرى.

وقال رودي جارسيا مدرب ليل وروما السابق لصحيفة (ليكيب) الرياضية الفرنسية "لدينا أفضل حارس في البطولة مايك مينيان. إنه على مستو كبير جدا وكان يبقي على آمالنا في المباراة، لقد قدمنا أداء دفاعيا قويا وهذا قد يأخذنا بعيدا جدا".

وتواجه فرنسا بعد ذلك البرتغال في تكرار لنهائي 2016 الذي فاز به فريق النجم كريستيانو رونالدو.

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