متسلق سقف ملعب دورتموند يدفع تكاليف عملية الشرطة لإنقاذه

المصدر: د ب أ

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ربما سيضطر الرجل الذي تسلق أسفل سقف ملعب دورتموند، في المباراة التي فاز بها المنتخب الألماني على نظيره الدنماركي بدور الـ16 ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، لدفع تكاليف عملية الشرطة التي قامت بها لإنقاذه والتي تسبب بها.

وقال متحدث رسمي باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"تحقق شرطة مدينة دورتموند حاليا حول إمكانية تحميل تكاليف هذه القضية للرجل".

وتم رصد الرجل، من أوسنابروك، وهو يتسلق العوارض المعدنية أسفل سقف الملعب يوم السبت الماضي. ووضعته الشرطة تحت المراقبة حتى نهاية المباراة، عندما قامت قوة مهام خاصة بإخراج واعتقال الشاب البالغ 21 عاما، حتى إنه تم استخدام طائرة مروحية (هليكوبتر) للقبض عليه.

في اليوم التالي للواقعة، ذكرت الشرطة أن الرجل كان يريد فقط التقاط صور من زاوية مميزة وغير معتادة. وتكهنت وسائل الإعلام بوجود خرق أمني ضخم نظرا لأنه كان يرتدي قناعا ويحمل حقيبة ظهر، ولكن الشرطة ذكرت أن الحقيبة كانت تحتوي على معدات تصوير.

وفي أغسطس الماضي، وضعت ولاية شمال الراين-فيستفاليا قائمة رسوم تغطي مجموعة واسعة من السيناريوهات لتغطية تكاليف العمليات الأمنية غير الضرورية.

تضمن هذا " إنقاذ أو انتشال الأشخاص إذا كانوا هم من تسببوا بالخطر لأنفسهم عن عمد أو عن طريق إهمال جسيم".

ويعتمد تحديد قيمة هذه الرسوم على الوقت والجهد المبذول، مع فرض غرامات تصل إلى 50 ألف يورو (54 ألف دولار).

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