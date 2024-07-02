مدرب البرتغال يحث بايرن على التعاقد مع بالينيا

المصدر: د ب أ

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حث روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم، ناد بايرن ميونخ الألماني لتجديد عرضه لضم لاعب خط الوسط جواو بالينيا. وكان بايرن اقترب بشدة من التعاقد مع لاعب فولهام في أغسطس الماضي، ولكن فشلت الصفقة في اللحظات الأخيرة، ليشعر توماس توخيل، مدرب بايرن في ذلك الوقت، بالإحباط في الحصول على لاعب خط وسط إرتكاز إضافي.

ورحل توخيل عن بايرن ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان ماكس إيبرل، المدير الرياضي، وفينسنت كومباني، المدير الفني، سيعودان للتعاقد مع بالينيا أم لا، رغم استئناف المفاوضات في يناير الماضي، ولكن لم تتوصل الأطراف لنتيجة إيجابية.

وبعد تأهل المنتخب البرتغالي لدور الثمانية ببطولة أمم أوروبا عقب الفوز على المنتخب السلوفيني 3 / صفر بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قال مارتينيز :" أنا سعيد للغاية بأدائه، لديه تأثير كبير على طريقة لعبنا".

وأضاف :"هو ليس جيدا بما يكفي بالنسبة لبايرن فقط، بل سيقوي الفريق. يجعل اللاعبين الذين يتواجدون حوله أفضل. يستحق كل ما يحصل عليه. هو حتى أفضل كشخص".

ويلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره الفرنسي يوم الجمعة في هامبورج بدور الثمانية، حيث ينتظر أن يبدأ بالينيا في التشكيل الأساسي مرة أخرى بحثا عن التألق مجددا.

وقال بالينيا /28 عاما/ :"يعلم الناديان المكان الذي أريد التواجد فيه خلال شهر".

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