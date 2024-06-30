هدف بلينجهام من الوضع طائرا ينقذ إنجلترا لتواصل مسيرتها في بطولة أوروبا

المصدر: رويترز

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كانت إنجلترا في طريقها للخروج من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 لكنها عادت لتحقق فوزا مذهلا 2-1 على سلوفاكيا اليوم الأحد بعدما سجل جود بلينجهام هدفا في اللحظات الأخيرة بتسديدة من الوضع طائرا ليلجأ المنتخبان لخوض أشواط إضافية سجل فيها هاري كين هدف الفوز في الدقيقة الأولى من ضربة رأس.

ولم تتمكن إنجلترا من مجابهة سلوفاكيا التي لعبت بشراسة منذ البداية ومارست الضغط المتقدم بلا توقف لتتقدم في الدقيقة 25 عن طريق إيفان شرانز الذي استغل هجمة مرتدة.

وأطلق ديكلان رايس تسديدة من مدى بعيد اصطدمت بالقائم، بينما كانت إنجلترا تسعى جاهدة لإدراك التعادل وكان لها ما أرادت بعد خمس دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما سجل بلينهجام، في أول تسديدة لمنتخب بلاده على مرمى سلوفاكيا، هدف التعادل بطريقة رائعة.

وبعدها بقليل، أضاف كين هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول.

وضمنت إنجلترا مكانها في دور الثمانية، لتواجه سويسرا التي أطاحت بإيطاليا حاملة اللقب وتغلبت عليها 2-صفر أمس السبت.

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