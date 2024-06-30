فارجاس استجاب لطلب زميله القائد ليساهم في فوز سويسرا على إيطاليا

المصدر: رويترز

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استجاب الجناح السويسري روبن فارجاس لطلب زميله القائد بعد نهاية الشوط الأول من المباراة أمام إيطاليا أمس السبت في دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وسجل ثاني أهداف سويسرا بعد ثوان من بداية الشوط الثاني لينهي الفريق المباراة فائزا 2-صفر في الاستاد الأولمبي ببرلين ويتأهل إلى دور الثمانية.

وصنع فارجاس (25 عاما) بالفعل الهدف الأول الذي سجله ريمو فرويلر قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول.

وبين شوطي المباراة، طلب جرانيت تشاكا قائد منتخب سويسرا من فارجاس في غرفة تغيير الملابس أن يحسم المباراة.

وقال فارجاس للصحفيين عقب حصوله على جائزة رجل المباراة "قبيل بدء الشوط الثاني، قال جرانيت لي 'أرجوك يا روبن، سجل هدفا، بطريقة أو بأخرى'، ثم وجدت الكرة أمامي بعدها مباشرة.

"تذكرت ما قاله جرانيت، عندما طلب مني أن أسدد، لقد سددت، وأشعر بالسعادة لأن الكرة سكنت الشباك".

وجاء الهدف في وقت مبكر من الشوط الثاني ليخرج إيطاليا حاملة اللقب من إطار المنافسة، وقد أثنى فارجاس على الطريقة التي تصدى بها الفريق لخطورة المنافس.

وقال فارجاس "لقد تسببنا في مشكلات لإيطاليا عبر أدائنا التنافسي للغاية... لم نمنحهم أي فرصة".

وسيتابع فارجاس وزملائه مباراة إنجلترا أمام سلوفاكيا المقررة اليوم الأحد في جلسنكيرشن، باهتمام، إذ تلتقي سويسرا مع الفائز في المباراة في دور الثمانية يوم السبت المقبل في دوسلدورف.

وقال فارجاس "نعرف أن المباريات لن تكون سهلة، بل ستكون عكس ذلك تماما. نحن بحاجة إلى التركيز على أنفسنا ويجب أن يكون أدائنا هو العامل الحاسم، بغض النظر عن الفريق الذي سنواجهه.

"سعيد للغاية بتأهلنا إلى دور الثمانية، وسأحاول الاستمتاع بهذا والاستعداد بأفضل شكل ممكن لمباراتنا القادمة، فنحن نريد الذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير".

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