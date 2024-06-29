سويسرا تبلغ مرحلة الثمانية الكبار في يورو2024 على حساب إيطاليا

المصدر: د ب أ

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تأهل المنتخب السويسري إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على نظيره الإيطالي، حامل اللقب، 2/ صفر، اليوم السبت، في أولى مباريات دور الستة عشر من البطولة المقامة حاليا في ألمانيا.

ونجح المنتخب السويسري في تكرار تألقه في أمم أوروبا، بعدما أقصى المنتخب الفرنسي في نفس الدور بالنسخة الماضية التي أقيمت عام 2021، بفوزه 5 / 4 بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 3/3.

وإلى جانب تأهله إلى دور الثمانية، نجح المنتخب السويسري في الثأر من نظيره الإيطالي، الذي فاز عليه 3 / صفر في دور المجموعات بالنسخة الماضية.

من جانبه، ودع المنتخب الإيطالي المنافسات وهو حامل لقب النسخة الماضية، وهو الذي تأهل لدور الستة عشر بصعوبة بالغة، حينما تعادل في الدقائق الأخيرة مع كرواتيا في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

وسجل ريمو فرويلر الهدف الأول للمنتخب السويسري في الدقيقة 39، قبل أن يضيف زميله روبن فارجاس الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وسيواجه المنتخب السويسري في دور الثمانية، الفائز من مواجهة إنجلترا وسلوفاكيا بدور الستة عشر والتي تقام غدا الأحد.

ومنذ بداية المباراة لم يندفع الفريقان إلى الهجوم، بل بادر المنتخب السويسري إلى محاولة الاستحواذ على الكرة أولا، قبل البحث عن هجمات لتهديد مرمى الحارس جيانلويجي دوناروما.

وبقيادة نجم خط الوسط جرانيت شاكا، تحرك المنتخب السويسري في منتصف الملعب، مع تواجد دان ندوي في مركز لاعب الوسط الأيسر، بدلا من الهجوم مثلما تواجد في مباراة ألمانيا حيث سجل هدفا في ذلك اللقاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

واستعان المنتخب السويسري كذلك بخبرات ظهيره الأيسر ريكاردو رودريجيز، مدافع تورينو الإيطالي، وكذلك الحارس المخضرم يان سومر، حارس إنتر ميلان.

على الجانب الآخر، تواجد الثلاثي فيدريكو كييزا وستيفان الشعراوي وجيانلوكا سكاماكا، لكن خط الدفاع الإيطالي عانى من غيابات ريكاردو كالافيوري وفيدريكو ديماركو، ليشارك جيانلوكا مانسيني إلى جانب أليساندرو باستوني في خط الدفاع، فيما تواجد ماتيو دارميان على الجانب الأيسر.

وانتظر المنتخب الإيطالي حتى الدقيقة 15، ليدخل منطقة جزاء المنتخب السويسري، حيث انطلق برايان كريستانتي من الجهة اليمنى ليلعب كرة عرضية أبعدها الدفاع السويسري إلى ضربة ركنية لم تسفر عن جديد.

وفي الدقيقة 23 تصدى دوناروما لفرصة حقيقية للمنتخب السويسري من المهاجم بريل إيمبولو، حيث انفرد الأخير بالمرمى ليسدد كرة بالقدم اليمنى، تصدى لها دوناروما ببراعة وأبعدها عن مرماه.

في المقابل، أنقذ مانويل أكانجي، مدافع منتخب سويسرا، مرمى فريقه من فرصة خطيرة، حينما توغل كييزا داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية خدعت الحارس يان سومر، لكن أكانجي أبعد الخطر عن مرمى فريقه في الدقيقة 25.

وسدد ريكاردو رودريجيز، ظهير أيسر سويسرا، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها افتقدت الدقة لتمر أعلى عارضة مرمى دوناروما في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 37 سجل ريمو فرويلر هدف التقدم للمنتخب السويسري، حيث استلم روبن فارجاس الكرة من الجهة اليسرى، ليلعب كرة عرضية لفرويلر الذي تسلمها ببراعة وسددها في شباك دوناروما.

وأنقذ دوناروما مرماه من هدف محقق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، حينما سدد فابيان ريدر لاعب سويسرا كرة قوية من ضربة حرة مباشرة من الجهة اليسرى لمرمى دوناروما، لكن الأخير أبعدها إلى ضربة ركنية لم تسفر عن جديد.

ونجح المنتخب السويسري في الحفاظ على تقدمه بهدف نظيف، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، بادر المنتخب السويسري إلى الهجوم ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق روبن فارجاس في الدقيقة 46، حيث تسلم كرة على الجهة اليمنى لمرمى دوناروما، ليسددها ببراعة ودقة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى مسجلا الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 51 كاد منتخب إيطاليا أن يسجل هدف تقليص الفارق، حينما أخطأ مدافع سويسرا، فابيان شير، في تقدير كرة عرضية ليحولها بالخطأ بتجاه مرمى فريقه، لكن الكرة اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى سومر.

ولم يقدم المنتخب الإيطالي العديد من الحلول على المستوى الهجومي، حيث أكتفى بمحاولات خجولة على مرمى سومر، بينما كان الوقت يمر بدون أي فرصة حقيقية.

وسدد المهاجم البديل ماتيو ريتيجي، كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 72، لكن الحارس يان سومر أمسك بها بسهولة.

وأضاع سكاماكا فرصة تسجيل الهدف الثاني، حينما هيأ له البديل أندريا كامبياسو كرة بالرأس داخل منطقة الجزاء، ليسددها سكاماكا وتصطدم بالقائم الأيسر لمرمى سومر في الدقيقة 75.

وكاد المنتخب السويسري أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 82، حينما انطلق البديل ستيفان زوبير في هجمة من الجهة اليسرى، ليسدد كرة مرت بمحاذاة مرمى دوناروما.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز سويسرا 2 / صفر.

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