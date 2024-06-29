لوك شو القطعة المفقودة في منتخب إنجلترا

المصدر: رويترز

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قد يؤتي رهان جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا باستدعاء لوك شو الذي تعرض لإصابة أبعدته طويلا عن الملاعب لتشكيلة إنجلترا ببطولة أوروبا لكرة القدم بثماره إذ قد يعود الظهير للمنافسات بعد غياب تجاوز أربعة أشهر.

وتلعب إنجلترا أمام سلوفاكيا في دور الستة عشر ببطولة أوروبا غدا الأحد. ورغم أن اللاعب البالغ عمره 29 عاما قد لا يشارك أساسيا، فإن بمقدوره أن يقدم دفعة من مقاعد البدلاء في تشكيلة افتقدت لاعبا أعسر في مركزه.

وقال ساوثجيت للصحفيين لدى إعلان تشكيلته في وقت سابق هذا الشهر "إنها مخاطرة محسوبة. أعتقد أن بمقدورك الإقدام على رهان واحد، وهذه رهان، لدينا ما يكفي من الأدلة لنعتقد أنه في محله".

وكان دفاع إنجلترا قويا في البطولة المقامة في ألمانيا إذ تلقت هدفا واحدا في دور المجموعات.

ورغم أنها تضم أبرز المهاجمين في العالم، أحرزت إنجلترا هدفين فقط في ثلاث مباريات واحتلت المركز 20 من حيث محاولات التسجيل.

ويميل كيران تريبيير لاعب نيوكاسل الأيمن الالتفاف إلى الداخل، بينما يحب شو الهجوم من الرواق الأيسر.

وسجل جود بلينجهام وهاري كين هدفي إنجلترا من صناعة بوكايو ساكا وكايل ووكر من الجانب الأيمن.

وقدم شو، لاعب مانشستر يونايتد، أداء قويا ببطولة أوروبا 2020 وسجل هدفا مبكرا في الخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح في النهائي. وفي كأس العالم 2022، كان واحدا من ستة لاعبين أمضوا غالبية المباريات في منتصف ملعب المنافس.

ولم يلعب شو منذ مواجهة لوتون تاون في 18 فبراير شباط الماضي ولم ينبغ أن يشارك في هذه المباراة إذ أنها وضعته في سباق مع الزمن للمشاركة مع منتخب إنجلترا. وقال شو مؤخرا "إذا طلب مني المدرب المشاركة، فلن أرفض أبدا. لكن لم ينبغ أن ألعب تلك المباراة. إنها مسؤولية الجميع نوعا ما. أتحمل جزءا من المسؤولية وكذلك الجهاز الطبي ليونايتد.

"عدت قبل الأوان وانتهى الأمر بتعرضي لإصابة أخرى في عضلات الفخذ الخلفية".

وإذا تغلبت إنجلترا على سلوفاكيا، فإنها ستلعب أمام إيطاليا حاملة اللقب أو سويسرا في دور الثمانية.

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