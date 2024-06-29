كامافينجا غير سعيد على مقاعد بدلاء فرنسا لكنه يشعر أن وقته قادم

المصدر: رويترز

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من دور قيادي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم إلى مشاركته كبديل في بطولة أوروبا، اعترف لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا بأنه لم يكن من السهل أن يقتصر دوره على دور البديل في البطولة التي تستضيفها ألمانيا.

وكان لاعب الوسط (21 عاما) أساسيا في ريال مدريد عندما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لكن في بطولة أوروبا 2024 خاض 48 دقيقة فقط، وشارك بشكل خجول أمام النمسا وبولندا في دور المجموعات.

وقال كامافينجا في مؤتمر صحفي اليوم السبت "هذه ليست نتيجة إيجابية بالنسبة لي. حقيقة أنني لا ألعب كثيرا لا تجعلني سعيدا بالضرورة. لكنني أعلم أن وقتي سيأتي يوما أو آخر.

"يجب أن تكون مستعدا، كما حدث في كأس العالم عندما طلب مني المدرب المشاركة في المباراة النهائية.

"عليك أن تكون جاهزا أثناء التدريب بالفعل. أنا قبل المباريات، أفعل نفس الشيء أستمع إلى الموسيقى وأجري عمليات الإحماء. إذا كان رأسي سليما فستتبعه ساقاي. المنافسة لا تلعب مع 11 لاعبا. الأهم هو التركيز حتى النهاية".

وستواجه فرنسا القوية، التي فشلت بشكل مفاجيء في إنهاء دور المجموعات في الصدارة، بلجيكا حيث سيلعب زميل كامافينجا السابق جيريمي دوكو ضده في مباراة دور الستة عشر في دوسلدورف بعد غد الاثنين.

وقال كامافينجا "لقد لعبت مع جيريمي في رين. من الصعب الدفاع ضده فهو نشيط ويتحلى بالشراسة".

ويغيب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن تشكيلة بلجيكا بعد خلاف مع المدرب دومينيكو تيديسكو العام الماضي.

وقال كامافينجا "حسنا عدم لعبه أمر جيد بالنسبة لنا. بلجيكا دولة رائعة (في كرة القدم) ولديها لاعبون رائعون. لقد انتهى دور المجموعات بالنسبة لهم، كما هو الحال بالنسبة لنا وأعتقد من الناحية الذهنية أن البلجيكيين سيكونون أقوى. يبقى هذا فريقا يمكنه مفاجأتنا في أي وقت".

ولا يزال من المتوقع أن يبقى كامافينجا على مقاعد البدلاء حتى إذا أجرى مدرب فرنسا ديدييه ديشان عدة تغييرات.

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