صدام مباشر بين بلجيكا وفرنسا في أوروبا 2024 بألمانيا

المصدر: رويترز

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بعد الوصول لهذه المرحلة في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم كان من المفترض أن يكون منتخبا فرنسا المرشح للتتويج وبلجيكا الساعي لحصد اللقب في قمة القوة والتألق في بداية مراحل خروج المغلوب.

لكن على العكس من ذلك يدخل الجاران مواجهتهما في دور 16 من البطولة القارية المقامة في ألمانيا في حالة غير مستقرة تماما بعد فشل كل منهما في تصدر مجموعته في الدور الأول.

ويعاني هجوم فرنسا الذي كان مثالا يحتذى ومصدرا للفخر من أزمة ثقة بينما لا يعرف المدرب ديدييه ديشان ما هي الخطوة التالية التي سيقدم عليها بعد أن دأب على تقديم الإرشاد والدعم للفريق.

وربما فقدت بلجيكا بعضا من قوة الدفع التي كانت تلازمها بعد رد فعل عدواني غير متوقع من جانب جمهورها بعد تأهلها الباهت للمرحلة التالية من البطولة.

ورغم أن التعادل مع أوكرانيا الأربعاء الماضي ضمن لها التأهل إلا أن الفريق تعرض لصيحات استهجان مدوية من جانب الجمهور بينما لجأ المنتخب للالتفاف حول نفسه.

ولم يتقبل قائد بلجيكا كيفن دي بروين الإساءة بصدر رحب وسيحدد أسلوبه ورد فعله موقف المنتخب البلجيكي الذي سيسعى لتجاوز تراجع أداء فريقه خلال مرحلة المجموعات.

وسيتعين على روميلو لوكاكو استعادة لمسته التهديفية بعد أن أهدر عددا من الفرص خلال البطولة. ولا تتضمن أهدافه الدولية لمنتخب بلجيكا وهي 85 هدفا وهي رقم قياسي غير مسبوق أي أهداف في بطولة أوروبا 2024. وبصفة عامة فإن سجله التهديفي فقير على مستوى البطولات الكبرى.

وربما لم يتصور كثيرون فشل خط الهجوم الفرنسي في هز الشباك من خلال اللعب المفتوح في أول ثلاث مباريات يخوضها في البطولة. وجاء أحد هدفي المنتخب من ركلة جزاء نفذها كيليان مبابي بينما جاء الهدف الثاني بطريق الخطأ من منتخب النمسا في مباراة الفريق الأولى.

والآن سيتعين على ديشان اتخاذ قرار في أمر إعادة أنطوان جريزمان إلى خط الهجوم للعب إلى جانب مبابي من عدمه.

مدة طويلة

وحافظ جريزمان طويلا على وجوده في تشكيلة فريق جريزمان لكنه استبعد في المباراة الأخيرة للمنتخب التي انتهت بالتعادل 1-1 مع بولندا ما تسبب في فوز النمسا بصدارة المجموعة الرابعة التي تضم هولندا أيضا بعكس التوقعات.

وبلجيكا هي أقدم منافس لفرنسا وهي صاحبة أكبر عدد من المواجهات معها. وأول مباراة دولية جمعت بين الفريقين انتهت بالتعادل 3-3 في بروكسل قبل 120 عاما.

وتتفوق بلجيكا في عدد مرات الفوز في المواجهات السابقة بين المنتخبين وهي 75 مباراة بواقع 30 انتصارا مقابل 26 فوزا لفرنسا التي فازت في آخر مواجهتين... في قبل نهائي كأس العالم 2018 في سان بطرسبرج الروسية وبقبل نهائي دوري الأمم الأوروبية في تورينو الإيطالية في أكتوبر 2021.

وستقام المواجهة الاثنين المقبل في ملعب دوسلدورف أرينا وسيلتقي الفائز فيها مع البرتغال أو سلوفينيا في دور الثمانية.

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