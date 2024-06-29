حارس سويسرا في مواجهة أصدقائه في المنتخب الإيطالي بيورو 2024

المصدر: رويترز

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سينُحي حارس المرمى يان سومر الصداقة جانباً، عندما يلتقي ببعض زملائه في فريق إنتر ميلان في مباراة سويسرا وإيطاليا بدور الستة عشر لبطولة أوروبا "يورو 2024" السبت، إذ توقف الاتصال بينهم منذ أن وضعت القرعة الفريقين في مسار تصادمي.

وقال سومر للصحفيين في الملعب الأولمبي في برلين الجمعة: "تحدثت إلى اللاعبين في عدد من المناسبات على مدى بطولة أوروبا لكن ليس في الفترة التي سبقت المباراة".

وأضاف: "لقد توقفنا عن الاتصال ببعضنا البعض، لأن كلا الفريقين يركزان على المهمة التي تنتظرنا".

وأدى الفوز 3-1 على المجر والتعادل 1-1 مع اسكتلندا وألمانيا إلى تأهل سويسرا للقاء دور الستة عشر مع الإيطاليين، وعلى الرغم من أنهم لم يهزموا إيطاليا منذ مايو 1993، فإن البعض يرى أن سويسرا المرشحة الأوفر حظاً في المواجهة.

وتابع سومر: "نركز جميعاً على التأهل إلى دور الثمانية. كل تشكيلة أساسية تختلف مع كل بطولة كبرى. المنافس يتغير".

وأشار: "نحن سعداء للغاية باللعب ضد إيطاليا في دور 16 مساء الغد، ستكون مباراة مصيرية، إنه ملعب رائع ونتوقع أجواء عظيمة".

ونظراً لأن إيطاليا خاضت ركلات الترجيح سبع مرات في بطولة أوروبا، فقد يجد سومر نفسه في بؤرة الاهتمام إذا تعلق الأمر بركلات الترجيح.

مدرب سويسرا يُؤكد جاهزية لاعبيه

وقال مراد ياكين مدرب سويسرا للصحفيين: "تدرب الجميع على ركلات الترجيح في المران، قمنا بتدوين بعض الملاحظات لكن بالطبع، الأمر ليس نفس الشيء، تنفيذ ركلة ترجيح على أرض التدريب يختلف كثيراً عن تنفيذها في المباراة مع كل الضغوط على اللاعبين".

وأفاد: "لأكون صادقاً، لا أريد اللجوء إلى ركلات الترجيح، آمل أن نتمكن من الفوز بالمباراة قبل ذلك، لأن ركلات الترجيح هي بمثابة يانصيب.

وتابع: "لكن نعم، لقد تدربنا ونأمل أن نتمكن من الفوز بها أيضاً إذا ذهبنا إلى ركلات الترجيح".

وقال مدرب سويسرا إنه ستكون هناك بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية، لكن الجميع في كامل الجاهزية.

وقال ياكين: "الحالة المعنوية ممتازة في المعسكر، قاتلنا للوصول إلى هذه المرحلة ولا نطيق الانتظار للعب أمام إيطاليا".

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