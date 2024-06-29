غياب الظهير الإيطالي فيديريكو ديماركو عن مواجهة سويسرا

المصدر: د ب أ

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تأكّد غياب الظهير الإيطالي فيديريكو ديماركو عن المواجهة، السبت، بين منتخب بلاده الأول لكرة القدم وسويسرا، ضمن ثُمن نهائي كأس أمم أوروبا. لكن المدافع أليساندرو باستوني تعافى سريعًا من حمّى خفيفة، وبدا جاهزًا للمشاركة.

ويعاني ديماركو من مشكلة في ربلة الساق، أبعدته عن الحصة التدريبية الأخيرة عصر الجمعة، وقد يشارك ماتيو دارميان بدلًا منه، في حين خاض باستوني جزءًا من التدريب.

وفي مؤتمرٍ صحافي بعد اكتمال التحضيرات، قال الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب بلاده «ينبغي أن يكون باستوني بخير، لقد تدرب وهذا جعلنا نتنفس الصعداء، ديماركو لن يكون متاحًا، لن يلعب، سنلعب بطريقة تشبه الاعتماد على أربعة لاعبين في الدفاع».

ولم يكشف المدرب عن تشكيلته مسبقًا، لكنه يريد من فريقه تقديم أداء أفضل بعد التعادل بشق الأنفس، 1ـ1، مع كرواتيا، الإثنين لحساب آخر جولات المجموعة الثانية.

وشدّد قائلًا «يجب أن نبذل جهدًا أكثر مما بذلناه حتى الآن، قرعة البطولة وضعتنا في مجموعة صعبة، وعانى اللاعبون منها، الآن أتوقع رؤية اللاعبين أكثر استرخاء لأنها مباراة إقصائية».

من جهته، توقع الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى المنتخب، مباراةً صعبة ضد السويسريين.

وقال خلال المؤتمر ذاته «يتمتعون بلياقة بدنية عالية، وينفذون تكتيكهم بشكل صحيح في الملعب، لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على تغيير أسلوب لعبنا».

وأبان «في بعض الأحيان، تكون بحاجة لبدء الهجمة من الخلف، وفي بعض الأحيان يجب أن تبدأ بلعب الكرات الطولية. نحن نعلم أنهم فريق يتمتع بالشراسة. نحتاج لارتكاب أقل عدد ممكن من الأخطاء».

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