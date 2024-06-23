كين يؤكد جاهزيته البدنية رغم تقديم أداء دون المستوى ببطولة أوروبا

المصدر: رويترز

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أقر هاري كين قائد منتخب إنجلترا اليوم الأحد بأن أداءه ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 كان دون المستوى، لكنه شدد على أنه في كامل لياقته رغم تكهنات بأنه ربما يعاني من مشكلة في الظهر.

وتتصدر إنجلترا المجموعة الثالثة قبل مواجهة سلوفينيا في الجولة الختامية للدور الأول، وقال كين إن من المهم تحقيق الفوز في المباراة المقررة بعد غد الثلاثاء ليحصل على دفعة قبل التأهل إلى أدوار خروج المغلوب.

وسجل كين في التعادل 1-1 مع الدنمارك يوم الخميس لكنه لم يقدم أفضل مستوياته في المباراتين، ما أثار انتقادات النقاد والجماهير.

وأبلغ كين الصحفيين "هل قدمت أفضل مستوياتي؟ لا. لكنني لم أهز الشباك في دور المجموعات بكأس العالم (2022) أو في دور المجموعات ببطولة أوروبا (2020)، لذا فمن وجهة نظري تسجيل هدف واحد يمنحني أفضلية.

"دائما ما أقيم نفسي أولا وبالطبع أعرف أن بمقدوري تقديم أداء أفضل... (لكنني) لا أصاب بالهلع".

وخرج كين في الشوط الثاني في مواجهة الدنمرك في مشهد لم تعتده جماهير إنجلترا.

وغاب المهاجم عن مباراة بايرن ميونيخ الأخيرة بالدوري الألماني الموسم المنصرم بسبب إصابة في الظهر، ما أثار تساؤلات بشأن جاهزيته البدنية.

وقال "في المباراة الأولى شعرت بأنني في كامل لياقتي البدنية كما كنت طوال الموسم. خرجت في الشوط الثاني، لكن هذا كان بسبب رغبة المدرب في رؤية شيء مختلف وربما تعزيز الخط الهجومي بشكل خاص.

"أتحسن كثيرا من مباراة لأخرى وتحدثت في بطولات سابقة عن محاولة الوصول إلى أفضل مستوياتك مع حلول الجزء الأهم من البطولة، وهو أدوار خروج المغلوب... لكن من وجهة نظري، من المهم أن تشعر بأنك في أفضل مستوياتك وأشعر أنني وصلت هذه المرحلة قبل أدوار خروج المغلوب.

"هذا ليس وقت الذعر ولكنه وقت رفع المستوى... في هذه المرحلة المبكرة، يكون الأمر أشبه بالملاكم في أول جولتين يقيم الوضع، أو لاعب جولف في بطولة كبرى في الجولة الأولى - لا تخرج نفسك من البطولة، كن هادئا".

ولم تصل إنجلترا، التي تسعى للفوز بالبطولة لأول مرة، إلى مستوى التوقعات كأحد لمرشحين للقب، وقال كين إن الفوز على سلوفينيا في كولن مهم جدا.

وأضاف "لم نلعب كما أردنا. يوم الثلاثاء مهم جدا للشعور العام في المجموعة، نريد أن نتصدر المجموعة ومواصلة هذا الزخم في أدوار خروج المغلوب وأن يكون الشعور العام إيجابيا بعد المباراة ومواصلة ذلك فيما تبقى من البطولة".

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