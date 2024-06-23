تيات مدافع بلجيكا ينفي مزاعم انتقاد مدربه والتأثير على قراراته الفنية

المصدر: رويترز

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تحرك أرتور تيات ظهير بلجيكا اليوم الأحد سريعا للرد على مزاعم انتقاد مدربه دومينيكو تيديسكو بسبب عدم تغييره بسرعة خلال فوز الفريق 2-صفر على رومانيا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 أمس السبت.

وأشار تيات إلى مقاعد البدلاء بطلب التغيير بعد 77 دقيقة خلال الفوز في كولن، والذي منح بلجيكا أول ثلاث نقاط في المجموعة الخامسة بعد خسارة المباراة الافتتاحية أمام سلوفاكيا.

وقال تيات في بداية المؤتمر الصحفي اليوم "أريد تصحيح شيء ما.

"كُتب أمس أنني انتقدت المدرب وأنه كان يجب أن يقوم بالتغيير بصورة أسرع، أتفهم أن عليكم كتابة شيء ما، لكني لا أحب ذلك عندما تشوهون الأمور.

"قلت فقط إنه لو سجلنا المزيد من الأهداف في وقت مبكر من المباراة لكان بإمكاننا التغيير للحفاظ على نشاط الجميع، لكن لم أقل أبدا إنه يجب أن يقوم بالتغييرات بسرعة".

وكانت تلك أول مباراة يخوضها تيات بعد غيابه لفترة طويلة بسبب إصابة في الظهر، وكشف عن السبب الذي دفعه لطلب التغيير.

وقال "كان شعوري جيدا جدا خلال المباراة، لم أشعر بأي انزعاج تماما مثل التدريبات حتى الدقيقة 70، كنت متعبا قليلا لكن ليس ذلك السبب في طلبي للخروج.

"تلقيت ضربة قوية في الفخذ، ولم أرغب في القيام بأي مخاطرة".

وتلعب بلجيكا أمام أوكرانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في شتوتجارت، ولم يحسم بعد تأهل أي منهما إلى دور الستة عشر.

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