مارتينيز سعيد بتأهل البرتغال ومستعد لأدوار خروج المغلوب ببطولة أوروبا

المصدر: رويترز

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أبدى روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال سعادته بمدى سيطرة فريقه على مجريات اللعب خلال الفوز 3-صفر على تركيا السبت، وقال إنه واثق من جاهزية الفريق لدور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وذلك بعد أن ضمن الفريق التأهل من صدارة المجموعة السادسة.

ورغم تعرضه لانتقادات بعد الفوز الصعب 2-1 في المباراة السابقة على التشيك، والتي حسمت بهدف في الثواني الأخيرة، قال مارتينيز إنه لا يعتقد أن فريقه قدم أداء سيئا في المباراة الأولى معتبرا أنه كان عرضا مشابها لما قدمه الفريق في مباراة اليوم لكن ظروف المباراة أثرت على النتيجة.

واضطرت البرتغال لبذل جهد كبير للفوز على التشيك 2-1 عبر هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع، الأمر الذي أثار تساؤلات حول فريق مارتينيز الذي خاض البطولة كواحد من المرشحين للقب.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي "أعتقد أننا أدينا بنفس المستوى الذي ظهرنا به في المباراة الأولى، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، وهو مواصلة اللعب بمستوى جيد. الفارق هو أننا تمكنا من التسجيل مبكرا، وهذا سمح لنا باللعب بهدوء واطمئنان أكبر.

"تسجيلنا أولا كان مهما وأدى لتغيير ما يمكن لتركيا أن تفعله، تحقيق بداية جيدة أمر مهم. فقد ركزنا على الدفاع وسيطرنا على المباراة بشكل أفضل، وكان من المفيد للغاية منعهم من التسجيل".

وبعد التخلي عن الأسلوب الذي طبقه المدرب في المباراة الأولى بإشراك ثلاثة مدافعين، والعودة إلى الدفع بأربعة لاعبين في الدفاع، قال مارتينيز إنه سيتمسك بالمرونة ويبقي منافسيه في حالة تخمين.

وأضاف "من المهم توفر المرونة التكتيكية كي نتمكن من تحقيق التوازن بين المواهب الفردية لدينا.

"التمتع بهذه المرونة في منتخب وطني أمر صعب، لذلك أعتقد أنه من الرائع أن يكون لدينا لاعبون موهوبون بما يكفي للعب أدوار مختلفة وفقا للموقف والمنافس".

ومع تأكد تأهل البرتغال إلى أدوار خروج المغلوب، قال مارتينيز إنه سيجري تغييرات في فريقه في آخر مباراة له في دور المجموعات، والمقررة أمام جورجيا يوم الأربعاء المقبل.

وقال مارتينيز "ضمان المركز الأول أمر جيد لأن هناك الكثير من اللاعبين في غرفة الملابس يستحقون اللعب، ونحن بحاجة إلى منحهم الفرص لإظهار ما لديهم وصنع بيئة تنافسية في الفريق خلال البطولة.

"كنت سعيدا للغاية بالموقف الذي استعرضوه وبإظهار أننا نتطور من مباراة إلى أخرى. من الجيد أن نرى التقدم والمستوى الجيد في اللعب في مباراتين متتاليتين، وأشعر بأننا مستعدون لأدوار خروج المغلوب".

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