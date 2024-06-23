مدرب تركيا يدافع عن قرار إشراك جولر ضمن البدلاء أمام البرتغال

المصدر: رويترز

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دافع فينشنزو مونتيلا مدرب تركيا عن قراره بالدفع بلاعب خط الوسط المتألق أردا جولر ضمن البدلاء خلال الخسارة 3-صفر أمام البرتغال السبت في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وقال إن فريقه افتقر إلى الجرأة أمام منافس وصفه بأنه من أفضل الفرق.

وخطف جولر الأنظار في أول مشاركة له في بطولة أوروبا عبر هدف رائع في المباراة الأولى لتركيا التي انتهت بالفوز 3-1 على جورجيا، لكن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما شارك فقط في آخر 20 دقيقة من مباراة اليوم أمام البرتغال.

وقال مونتيلا إن جولر شارك في عشر مباريات فقط مع ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي وكان سيواجه خطر الإصابة لو شارك منذ البداية في مباراة اليوم، مضيفا أن افتقاد اللعب التنافسي مع الفريق الأول على مستوى الأندية يمثل مشكلة لفريقه.

وقال مونتيلا للصحفيين "لم يكن أردا لائقا للعب، أستطيع أن أقول بوضوح إنه لم يكن بإمكانه اللعب لأكثر من 30 دقيقة دون أن تزيد الخطورة عليه. لذلك كانت هناك فكرة أيضا بعدم منحه فرصة المشاركة قبل 20 دقيقة من النهاية، لكنني في النهاية دفعت به لأنني أرى أن اللاعبين الجيدين يجب أن يشاركوا.

"غالبا ما ننسى أن أغلب لاعبينا ليسوا معتادين على اللعب بشكل متواصل في أنديتهم، وأنا أتحدث عن مباراة واحدة في الأسبوع... وعندما تلعب كل أربعة أيام، هنا يتحول الأمر إلى رياضة أخرى تحتاج إلى أن تكون لائقا ومستعدا لها".

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