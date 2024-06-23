مدرب اسكتلندا يؤكد إدراك لاعبيه لأهمية المباراة أمام المجر

المصدر: رويترز

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قال ستيف كلارك مدرب اسكتلندا إنه لن يحتاج إلى أن يلقي خطابا حماسيا قبل المباراة الحاسمة أمام المجر في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وإن الجميع يدركون مدى أهميتها وخطورتها.

وقال كلارك للصحفيين السبت "سأحاول أن أعطيهم شيئا (من الحديث). لكن الجميع يعرفون مدى أهمية المباراة، إذ يمكن قول الكثير والكثير عنها".

وكانت اسكتلندا قد استهلت مشوارها في بطولة أوروبا بهزيمة ثقيلة 5-1 أمام ألمانيا في المباراة الافتتاحية ثم تعادلت 1-1 مع سويسرا في المباراة الثانية، لكن الفريق وجماهيره يأملون في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في بطولة كبيرة.

وتعد مواجهة الغد بمثابة مباراة في أدوار خروج المغلوب، إذ يحتاج كل من الفريقين إلى الفوز من أجل امتلاك أي فرصة في التأهل لدور الستة عشر.

وتحظى اسكتلندا بأفضلية بسيطة، إذ حصدت نقطة قد تفيدها في المنافسة على التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث، بينما تحتل المجر المركز الأخير بلا نقاط بعد أن خسرت المباراتين الأوليين.

ولا شك في أن المباراة ستحاط بأجواء صاخبة مع توافد أعداد كبيرة من مشجعي اسكتلندا الذين يرتدون الإزار الاسكتلندي ويعزفون على مزمار القربة.

وقال كلارك البالغ من العمر 60 عاما "والخمسة ملايين الذين لم يتمكنوا من السفر، أنا متأكد من أنهم منشغلون أيضا بالبطولة. هذا ما يعنيه الأمر للجميع".

وقال لاعب خط الوسط الاسكتلندي جون ماكجين إن تحقيق فوز من أجل المشجعين سيعني كل شيء.

وأضاف ضاحكا "يا لها من طريقة تصرفوا بها... ولا أعرف كيف تمكنوا من فعل ذلك مع كل المشروبات التي يتناولونها. (المشجعون) قاموا بدورهم في رحلتهم وعلينا إعادتهم إلى الوطن بمزيد من الذكريات التي لا تنسى".

ويتوقع كلارك تحديا صعبا أمام المجر التي أدت بقوة خلال الخسارة 2-صفر أمام ألمانيا متصدرة المجموعة.

وقال اللاعب "نحن ننظر إلى السجل على مدى السنوات القليلة الماضية، لقد كانوا يبنون من أجل هذا، إنه فريق جيد ومنظم ولديه مدرب جيد ويتمتع بانضباط جيد بدون الكرة، كما أنه يشكل تهديدا عندما يمتلك الكرة".

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