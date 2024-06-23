مدرب رومانيا سعيد بعدم تلقي المزيد من الأهداف أمام بلجيكا

المصدر: رويترز

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صنعت رومانيا العديد من الفرص خلال الخسارة 2-صفر أمام بلجيكا اليوم السبت في مباراتهما بالمجموعة الخامسة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، لكن المدرب إدوارد يوردانيسكو أبدى سعادته بتفادي الهزيمة بعدد أكبر من الأهداف، إذ أن هذا قد يكون حاسما في المجموعة التي تحتدم فيها المنافسة.

ويمتلك كل من الفرق الأربعة في المجموعة الخامسة ثلاث نقاط، لتكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ بطولة أوروبا التي يتساوى فيها جميع منتخبات مجموعة واحدة في عدد النقاط قبل الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات.

وتتصدر رومانيا المجموعة بفارق الأهداف المسجلة وتليها بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

وكانت بلجيكا الأكثر استحواذا على الكرة وسجلت عددا أكبر من التسديدات، إذ سجلت تسع تسديدات على المرمى من إجمالي 20 تسديدة، بينما سجلت رومانيا خمس تسديدات على المرمى من إجمالي 14 تسديدة.

وقال يوردانيسكو للصحفيين "أتيحت لنا الفرص، لكن على هذا المستوى عليك أن تسجل إن كنت تريد تحقيق نتيجة جيدة.

"استقبلنا هدفين. الهدف الأول جاء عبر حظ سيء بعض الشيء، وبين الشوطين، قلت اللاعبين إنه ينبغي علينا أن نتحلى بمزيد من الهدوء.

"كل لاعب شارك كبديل اليوم كان لاعبا مهاجما لكن هذا لم يكن كافيا. وكان علينا أن نحاول ألا نستقبل الكثير من الأهداف".

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