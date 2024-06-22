رونالدو يقود البرتغال لاكتساح تركيا بثلاثية نظيفة والصعود لدور الـ16 من أمم أوروبا 2024

المصدر: رويترز

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تغلبت البرتغال 3-صفر على تركيا اليوم السبت في دورتموند لتحسم تأهلها من صدارة المجموعة السادسة إلى دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة حاليا في ألمانيا، بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة.

وتقدمت البرتغال بهدفين في الشوط الأول سجلهما برناردو سيلفا ومدافع تركيا صامت أكايدن بالخطأ في شباك منتخب بلاده، ثم أضاف برونو فرنانديز الهدف الثالث للبرتغال في الشوط الثاني.

وتصدرت البرتغال، التي كانت قد استهلت مشوارها بالفوز 2-1 على التشيك، المجموعة برصيد ست نقاط، وتليها تركيا برصيد ثلاث نقاط ثم التشيك وجورجيا بنقطة واحدة لكل منهما بعد أن تعادلتا 1-1 في وقت سابق اليوم.

وتخوض البرتغال مباراتها الثالثة في المجموعة أمام جورجيا بينما تلتقي تركيا مع التشيك.

وقاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال في مباراة اليوم وكاد أن يسجل في أكثر من فرصة لكنه اكتفى بصناعة الهدف الثالث الذي سجله فرنانديز.

وكما كان متوقعا، غاب أردا جولر عن التشكيلة الأساسية لتركيا لكن المدرب فينشنزو مونتيلا دفع به من مقعد البدلاء في الدقيقة 70

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