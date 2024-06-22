رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام تركيا في يورو 2024

المصدر: رويترز

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سيقود كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغال في مواجهة تركيا في بطولة أوروبا لكرة القدم اليوم السبت وفيما يلي التشكيلة الأساسية لتركيا والبرتغال لمباراتهما في دورتموند ضمن منافسات المجموعة السادسة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة في ألمانيا.

تركيا: ألتاي بايندر وفاردي قاضي أوغلو وصامت أكايدن وعبد الكريم بارداكتشي وزكي شيليك وهاكان شالهان أوغلو وكان أيهان ويونس أكجون وكريم أكتورك أوغلو وأوركون كوكتشو وباريش ألبير يلمز.

البرتغال: ديوجو كوستا وجواو كانسيلو وبيبي وروبن دياز ونونو منديز وجواو بالينيا وبرناردو سيلفا وبرونو فرنانديز وفيتينيا وكريستيانو رونالدو (القائد) ورافائيل لياو.

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