رانجنيك يحفز لاعبي النمسا بطريقته الخاصة

المصدر: رويترز

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كشف رالف رانجنيك مدرب النمسا عن أنه أرسل رسالة نصية تحفيزية إلى لاعبه كريستوف باومجارتنر ربما لعبت دورا مهما في فوزه بجائزة أفضل لاعب في المباراة ضد بولندا وتعزيز فرص فريقه في التأهل للدور الثاني لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وسجل باومجارتنر الهدف الحاسم في فوز النمسا 3-1 على بولندا أمس الجمعة عندما أطلق تسديدة رائعة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 66 ليستعيد التقدم لفريقه بنتيجة 2-1.

وفي رحلة حافلة الفريق لملعب المباراة، أرسل رانجنيك صورة إلى باومجارتنر للاعب ذاته وهو يحتفل بهدف لفريقه لايبزيج الألماني ليحاول إثارة حماسه.

ومع ذلك، فقد تساءل في البداية عما إذا كانت رسالته هذه قد تسببت في نحس باومجارتنر الذي عانى في الشوط الأول واحتاج إلى تشجيع.

وقال رانجنيك عن إرسال الرسائل النصية "أفعل ذلك مع لاعب واحد أو لاعبين اثنين من وقت لآخر". وأضاف مازحا "لا أعرف إذا كانت هذه فكرة جيدة عندما أنظر إلى أدائه في الشوط الأول".

وسجل باومجارتنر في أربع مباريات متتالية للنمسا قبل انطلاق بطولة أوروبا لكنه لم يسجل في الهزيمة أمام فرنسا في أولى مباريات الفريق بالمجموعة الرابعة بالبطولة.

وبعد هز الشباك ضد بولندا، أشار باومجارتنر إلى رانجنيك وركض مباشرة نحوه قبل أن يحتفل معه ويحتضنه.

وقال باومجارتنر "أردت أن أعيد له شيئا وأظهر له أنني ممتن للغاية".

وأخرجت هذه الهزيمة بولندا من المجموعة الرابعة والبطولة بعد تعادل فرنسا وهولندا دون أهداف. وتلتقي النمسا مع هولندا يوم الثلاثاء المقبل في برلين.

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