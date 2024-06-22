حكام يورو 2024 يتلقون الثناء

المصدر: د ب أ

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تلقى حكام كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا إشادة واسعة من أقرانهم وكذلك النقاد على العروض الجيدة التي قدموها في البطولة القارية، كما تمت الإشادة باللائحة الجديدة التي تنص على أحقية قادة المنتخبات فقط في التحدث إلى الحكام بجانب الثناء على قاعدة التسلل شبه الآلي.

وقال باتريك إيتريتش الحكم المتخصص في مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) لمحطة "ماجينتا تي في" اليوم السبت أن حقيقة تذمر اللاعبين بشكل أقل لتجنب الحصول على إنذارات "يمنح الشعور بأن الاداء قد تحسن.

وأضاف "حتى الآن كان الأداء صلبا ومستقرا".

نقطة الجدل الوحيدة تمثلت فيما إذا كان لويس اوبيندا تعمد لمس الكرة بيده خلال هزيمة منتخب بلجيكا أمام نظيره السلوفاكي بهدف دون رد في افتتاح مشواره في يورو 2024 بجانب واقعة إلغاء هدف منتخب هولندا خلال تعادله السلبي مع نظيره الفرنسي.

بالإضافة إلى حالات التسلل شبه الآلي، التي ساهمت في تسريع القرارات وتجنب الجدل، تم استخدام شريحة في الكرة لأول مرة لإظهار الحركة،

وتم استخدام هذه التقنية لإثبات أن أوبيندا قد لمس الكرة بيده.

ويرى العديد من الحكام والنقاد وكذلك رونالد كومان مدرب منتخب هولندا أن هدف الطواحين كان ينبغي احتسابه لكن تم احتساب مخالفة بحق دينزل دومفريس ضد الحارس الفرنسي مايك مينيان ، كما وجهت انتقادات للفترة التي قضاها طاقم التحكيم الإنجليزي للمباراة في التحقق من تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

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