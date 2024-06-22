مدرب بولندا يرغب في الرحيل عن يورو 2024 برأس مرفوعة

المصدر: د ب أ

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رغم الخروج المبكر من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، يريد ميكال بروبييرز، مدرب المنتخب البولندي، أن يودع البطولة ورأسه مرفوعة.

وقال بروبييرز في مؤتمر صحفي عقده في مقر إقامة المنتخب البولندي بهانوفر اليوم السبت "طلبت من لاعبي الفريق أن يكونوا أقوياء. لا ينبغي أن يخافوا ولا ينبغي أن يتفادوا التحدث لوسائل الإعلام والجماهير.

وبعد خسارته أول مباراتين في المجموعة الرابعة، ودع المنتخب البولندي سباق التأهل لدور الـ16 بعد تعادل فرنسا مع هولندا سلبيا أمس الجمعة.

ويتم تحديد مراكز المنتخبات في المجموعة بناء على عدد النقاط ثم المواجهات المباشرة بين الفرق، وبما أن المنتخب النمساوي تغلب على المنتخب البولندي3 / 1 ، فلا يمكن للمنتخب البولندي إنهاء هذا الدور إلا في المركز الأخير.

وقال بروبييرز :"ما لم يكن كافيا أمام هذه الفرق الكبرى هذه المرة، يمكن أن يكون درسا للمستقبل. لدينا شيئا للعمل عليه".

وأضاف :"المهم الآن، أن يلعب لاعبونا بشكل منتظم مع أنديتهم. بعدها سنقوم بكل ما في وسعنا للتطور كفريق. لن أفسد كل شيء لمجرد أن مباراتينا أمام هولندا والنمسا لم تسر بشكل جيد. أرى إمكانات كبيرة بالفريق".

ولم يكن وداع المنتخب البولندي للبطولة أمرا مفاجئا بالنسبة لوسائل الإعلام البولندية.

وكتب موقع "جول" البولندي :" أخر من يصل .. أول من يغادر"، وذلك في إشارة لتأهل المنتخب البولندي للبطولة عبر الدور الفاصل، كما أنه أصبح أول المنتخبات المغادرة للبطولة.

وكتبت صحيفة "فاكت" :" نهاية الأمل"، فيما كتبت صحيفة "بزشيجاد سبورتوفي": خسر المنتخب البولندي آخر فرصة له".

وكان المنتخب البولندي تلقى ضربة موجعة إثر إصابة نجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي في الفخذ خلال مباراة ودية قبل البطولة، ليغيب عن المباراة الافتتاحية التي خسرها المنتخب البولندي 1 / 2 في الجولة الأولى أمام هولندا، ولكنه شارك كبديل في الشوط الثاني أمام منتخب النمسا.

ولم يجازف الفريق بعد تأخره 1 / 2 وعلق ليفاندوفسكي على رد فعل الفريق قائلا :"بعد المباراة، أدركنا أن الأمور لم تمض كما يجب".

وأضاف :" أنا جاهز بنسبة مئة بالمئة. المخاطرة الوحيدة لو كنت لعبت منذ بداية اللقاء (وتفاقمت إصابتي)".

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