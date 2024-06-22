تعادل تاريخي لجورجيا مع التشيك في أمم أوروبا

المصدر: د ب أ

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تعادل منتخب التشيك مع جورجيا 1 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا.

وحصل كلا المنتخبين على أول نقطة في مشوارهما بالبطولة، بعدما خسرا في الجولة الأولى، حيث خسر المنتخب التشيكي أمام نظيره البرتغالي 1 /2، وخسر منتخب جورجيا أمام تركيا 1/3.

وأصبحت نتيجة التعادل تاريخية بالنسبة للمنتخب الجورجي، الذي حصل على أول نقطة في تاريخه في بطولة أمم أوروبا التي يشارك بها للمرة الأولى في تاريخه.

وتقدم المنتخب الجورجي عن طريق جورجي ميكاوتادزي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، فيما سجل باتريك تشيك هدف التعادل لمنتخب التشيك في الدقيقة 58.

ويلتقي المنتخب التشيكي مع نظيره التركي في الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة يوم الأربعاء المقبل، وهو نفس اليوم الذي تقام به مباراة جورجيا مع البرتغال.

وبدأت المباراة بمحاولات متبادلة بين الفريقين، لكن تلك المحاولات لم تصل إلى مستوى الخطورة، ولم يختبر كل من جيورجي مامارداشفيلي حارس جورجيا، ويندريخ ستانيك حارس التشيك، في فترة ربع الساعة الأولى من اللقاء.

واعتمد المنتخب الجورجي على نجمه خفيتشا كفاراتسيخيليا، الذي قاد الهجمات لمنتخب بلاده على مرمى ستانيك، أملا في تسجيل هدف التقدم.

على الجانب الآخر، قاد باتريك تشيك، هجوم المنتخب التشيكي أملا في خطف الفوز في المباراة.

وفي الدقيقة 23 سجل آدم هلوزيك هدفا لمنتخب التشيك، لكن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية (فار) حيث لمست الكرة يد اللاعب قبل أن تهز الشباك.

وتألق ستانيك، حارس مرمى التشيك، وتصدى لتسديدة من مسافة قريبة من كاشيا مدافع جورجيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لمنتخب جورجيا، بعد لمسة يد على روبن هراناتش داخل منطقة الجزاء، ليترجمها جورجي ميكاوتادزي بنجاح في الشباك مسجلا الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبعد ذلك بدقيقة تصدى مامارادشفيلي، حارس جورجيا، لتسديدة من مسافة قريبة من باتريك تشيك مهاجم منتخب التشيك، ليحرم بذلك المنافس من تسجيل هدف التعادل.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم جورجيا 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كان المنتخب التشيكي هو الأخطر، مع بعض المحاولات من الجانب الجورجي للحفاظ على التقدم.

وفي الدقيقة 58 سجل باتريك تشيك هدف التعادل للمنتخب التشيكي، وذلك بعدما ارتدت ضربة رأس وجهها زميله أوندري لينجر، من القائم، ليضعها تشيك في الشباك مسجلا هدف التعادل.

وبعد هدف التعادل بات المنتخب التشيكي هو المسيطر على أحداث المباراة، وهدد مرمى مامارادشفيلي في أكثر من مناسبة، لكن الأخير تألق في إبعاد الفرص الخطيرة عن مرماه.

وحاول منتخب جورجيا تهديد مرمى التشيك كذلك، وسدد كفاراتسيخليا كرة قوية في الدقيقة 75، لكن الحارس ستانيك أبعدها إلى ضربة ركنية لم تسفر عن جديد.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، كاد المنتخب الجورجي أن يسجل الهدف الثاني، حينما تلقى البديل سابا لوبزهانيدزي تمريرة أمام مرمى ستانيك، ليسدد كرة علت العارضة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل 1/1.



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