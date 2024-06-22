عودة ليفاندوفسكي لألمانيا لم تكن على مستوى التوقعات

المصدر: رويترز

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بما أن ألمانيا كانت نقطة انطلاق شهرة المهاجم البولندي المتميز روبرت ليفاندوفسكي فقد كان من المفترض والمناسب أن تكون بطولة أوروبا 2024 الحالية الساحة المناسبة لأن يضيف النجم المخضرم مزيدا من التألق لمسيرته الحافلة وربما إنهاء مسيرته الدولية بإنجاز جديد.

لكن ليفاندوفسكي (35 عاما) للأسف لم يتبق له سوى مباراة واحدة في البطولة بعد أن تأكد خروج فريقه من دور المجموعات أمس الجمعة.

ومن ثم كانت العودة غير موفقة لليفاندوفسكي إلى البلاد التي أمضى فيها معظم مسيرته الكروية وعاش فيها لحظات سعيدة مليئة بالنجاح والأهداف والأرقام القياسية.

وبسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في آخر مباراة ودية لمنتخب بلاده اضطر ليفاندوفسكي لعدم المشاركة في المباراة الأولى لبولندا ضمن المجموعة الرابعة في البطولة القارية في مواجهة هولندا ثم شارك بديلا في الشوط الثاني في مواجهة النمسا أمس الجمعة لكنه لم ينجح في التأثير على مسيرة الفريق.

وتراجع المنتخب البولندي إلى ذيل الترتيب بعد هزيمتين متتاليتين وتبخرت فرصته في التأهل لدور 16 حتى وإن فاز في مباراته الأخيرة أمام فرنسا المرشحة للتتويج باللقب الثلاثاء المقبل.

وكانت مدينة دورتموند أحد الأماكن المفضلة لدى ليفاندوفسكي خلال مسيرته المثيرة في الدوري الألماني والتي شهدت تتويجه بلقب هداف الدوري الألماني في واحدة من المرات الخمس التي حقق فيها هذا الانجاز.

وسجل ليفاندوفسكي 312 هدفا في 384 مباراة في الدوري الألماني ولا يتفوق عليه في ذلك سوى جيرد مولر.

وأمضى ليفاندوفسكي أربعة مواسم في صفوف بروسيا دورتموند الذي تعاقد معه عندما كان عمره 21 عاما في 2021 قادما من ليخ بوزنان البولندي.

وبعد ذلك أمضى ليفاندوفسكي ثمانية أعوام حافلة بالتألق والنجاح في صفوف بايرن ميونيخ شهدت تفوقه على الرقم القياسي السابق لمولر الذي صمد لمدة 49 عاما وهو 40 هدفا في موسم واحد بالدوري عندما سجل هدفه رقم 41 في موسم 2020-2021.

وليفاندوفسكي هو حاليا وبكل جدارة هداف منتخب بولندا التاريخي برصيد 82 هدفا وهو أكثر لاعب مشاركة على المستوى الدولي أيضا برصيد 151 مباراة.

وقبل البطولة قال اللاعب البولندي ردا على سؤال حول إمكانية اعتزاله اللعب على المستوى الدولي "لا يمكنني القول نعم أو لا. هذا يعتمد على الكثير من العوامل.

"إذا شعرت بشيء في رأسي يقول لي إن الوقت مناسب للوداع فسأعرف أنه حان الوقت (للرحيل). لكني حتى الآن لم أشعر بهذا."

وربما يتضح مستقبله مع منتخب بولندا بعد مباراة الثلاثاء رغم أن نهمه لتسجيل الأهداف لم تظهر عليه أي علامات للتراجع في الموسم الماضي إذ أحرز 19 هدفا بألوان برشلونة.

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