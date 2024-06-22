توسيع منطقة المشجعين أمام بوابة براندنبورج لمشاهدة مباراة ألمانيا وسويسرا في "يورو 2024"

المصدر: د ب أ

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تقرر توسيع منطقة المشجعين أمام بوابة براندنبورج لمشاهدة المباراة الختامية للمنتخب الألماني في دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ووفقا للمنظمين، يتوقع حضور عدد كبير من الجماهير لمشاهدة مباراة ألمانيا وسويسرا غدا الأحد، وسيتم توسيع المنطقة لتشمل جزءا أكبر على طول شارع 17 يونيو.

وسوف يسمح لـ 70 ألف شخص يمتابعة المباراة على الشاشات الكبيرة في منطقة المشجعين.

وتجمع ما يقرب من 27 ألف شخص، أمس الجمعة، لمشاهدة مباراة بولندا والنمسا طوال اليوم، على الرغم من أن منطقة المشجعين تم غلقها لمدة ساعتين خشية هبوب عواصف رعدية.

ووفقا لتقارير الشرطة، وقعت مشاهد عنف عند نقطة التفتيش بمنطقة المشجعين أمس .

وأشارت تقارير إعلامية إى إصابات طالت ضباط الشرطة والجماهير، ومن المقرر إصدار المزيد من التفاصيل في وقت لاحق من اليوم.

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