شاو يواصل تدريباته المنفردة في معسكر المنتخب الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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تدرب لوك شاو، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، مرة أخرى بشكل منفرد، خلال تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة سلوفينيا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ولم يلعب مدافع مانشستر يونايتد أي مباراة منذ إصابته في أربطة الركبة خلال شهر فبراير الماضي، ويواصل خوض برنامج تدريبي منفرد في محاولة لاستعادة جاهزيته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المنتخب الإنجليزي حصد أربع نقاط من مباراتين خاضهما بالمجموعة الثالثة، ويتواجد في وضع جيد للتأهل لدور الـ16 كمتصدر للمجموعة.

ولكن، كان رد فعل الإعلام والجماهير غاضبا بعد التعادل 1/1 مع المنتخب الدنمارك، حيث تأثر توازن الفريق بعدم وجود ظهير أيسر يلعب بقدمه اليسرى أو وجود جناح أيسر حقيقي.

ولعب كيران تريبيير في مركز الظهير الأيسر في غياب شاو، ولكن النقاد تساءلوا عن أسباب عدم قيام جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، باختيار ظهير أيسر ملائم في القائمة التي تضم 26 لاعبا.

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