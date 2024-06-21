مدرب البرتغال: رونالدو لاعب أساسي في المنتخب

المصدر: د ب أ

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قال روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن كريستيانو رونالدو /39 عاما/ مازال جاهزا بما يكفي للعب في هذا المستوى وأنه سيضمن مكانا في التشكيل الأساسي للفريق في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وسيتأهل المنتخب البرتغالي لدور الـ16 في حال فوزه على المنتخب التركي غدا السبت في المباراة التي تقام بدورتموند، وذلك بعد الفوز في المباراة الأولى على المنتخب التشيكي 2 / 1.

وعند سؤاله في المؤتمر الصحفي عما إذا كان بإمكان رونالدو اللعب في هذا المستوى، قال مارتينيز في مؤتمر صحفي :"بالنسبة لنا، هو يجلب الخبرة، يصنع فرص تهديفية، ويساعدنا في فتح المساحات".

وأضاف :"يتواجد في المنتخب الوطني لأنه يستحق هذا. كل الأرقام تؤكد ذلك".

وشارك رونالدو في ست بطولات لأمم أوروبا كما أنه الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدفا.

يذكر أن بيبي أكبر من رونالدو بعامين وهو أكبر لاعب في أمم أوروبا.

أكثر من 54 ألف مشجع تركي هتفوا لفريقهم في دورتموند في مباراة الجولة الأولى، التي فاز فيها على جورجيا 3 / 1، ولكن مارتينيز لا يخشى بشأن حدوث موقف مشابه.

وقال :"المدرجات ستكون ممتلئة بالجماهير التركية. ولكن الأجواء في الاستاد ستكون رائعة".



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