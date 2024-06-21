النمسا تتغلب على بولندا لتحيي آمالها في بلوغ دور 16 ببطولة أوروبا

المصدر: رويترز

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حققت النمسا الفوز 3-1 على بولندا ضمن المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الجمعة، لتجدد آمالها في إنهاء دور المجموعات بين المركزين الأول والثاني وبلوغ دور خروج المغلوب بينما تركت منافستها في المركز الأخير بدون نقاط ولديها فرصة ضئيلة في العبور للدور التالي.

وفي بداية قوية، مارس المنتخب النمساوي، الذي يملك الآن ثلاث نقاط من مباراتين مثل فرنسا وهولندا اللتين ستلتقيان في وقت لاحق اليوم الجمعة، ضغطا مبكرا أتى بثماره في الدقيقة التاسعة بضربة رأس قوية من جرنوت تراونر عند القائم القريب.

وادركت بولندا، التي خسرت الآن مباراتيها، التعادل عن طريق كشيشتوف بيونتك من محاولته الثانية داخل منطقة الجزاء بعد أن تم صد محاولته الأولى بعد مرور نصف ساعة.

وشارك روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بولندا، الذي استعاد لياقته، في الدقيقة 60 لكن النمسا سجلت هدفين آخرين، الأول بتحرك سلس وانهاء من كريستوف باومجارتنر داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66 ثم سجل ماركو أرناوتوفيتش من ركلة جزاء بعدها بنحو 12 دقيقة

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