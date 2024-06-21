لاعبو ألمانيا: الأرضية الزلقة لملعب فرانكفورت لن تؤثر على الأداء

المصدر: رويترز

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قال لاعبو منتخب ألمانيا اليوم الجمعة إن الأرضية الزلقة لملعب فرانكفورت، الذي يحتضن المواجهة أمام سويسرا يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، لن تؤثر على أداء الفريق في مساعيه للفوز بصدارة المجموعة.

وتحرز ألمانيا، التي فازت في مباراتيها الأوليين بالمجموعة على اسكتلندا والمجر، المركز الأول بالتعادل أو الفوز أمام سويسرا، لكن عليها تحقيق ذلك على أرضية ملعب فرانكفورت المعروفة بأنها أرضية زلقة.

وبدت حالة الملعب واضحة خلال التعادل 1-1 بين إنجلترا والدنمارك أمس الخميس، إذ انزلق لاعبو الفريقين مرارا وتكرارا مع بروز قطع من العشب.

وقام اللاعب الإنجليزي كايل ووكر بتغيير حذائه في وقت مبكر من المباراة بعد انزلاقه.

وقال لاعب خط الوسط الألماني كريس فيوريش "لعبت على هذا الملعب لمرات قليلة. إنه زلق للغاية، وتتفتت منه أجزاء كما يتضرر بشكل سريع".

وتحتاج ألمانيا إلى التعادل على الأقل أمام سويسرا من أجل تفادي احتلال المركز الثاني بالمجموعة ومواجهة صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية.

فقد تواجه ألمانيا، في حال احتلال المركز الثاني، مباراة صعبة في دور الستة عشر أمام ثاني المجموعة التي تضم إيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

وستحتل سويسرا صدارة المجموعة في حال الفوز، لكنها ستتأهل أيضا بالتعادل بشرط عدم فوز اسكتلندا على المجر في المباراة الأخرى بالمجموعة، بينما قد تودع البطولة في حال الهزيمة.

وقال دينيز أونداف مهاجم ألمانيا إنه لا يزال يتبقى بعض الوقت "لذا ربما يتحسن الملعب حتى ذلك الحين.

"لكن يجب أن تكون قادرا على التكيف مع الظروف. وفي نهاية المطاف، نريد الفوز يوم الأحد. لذلك سواء لعبنا على العشب أو على الحجارة، علينا الفوز".

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