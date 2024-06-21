أوكرانيا تقلب تأخرها إلى فوز على سلوفاكيا في أمم أوروبا

المصدر: د ب أ

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قلب المنتخب الأوكراني تأخره بهدف إلى فوز 2 /1 على نظيره السلوفاكي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا.

وتقدم منتخب سلوفاكيا في الدقيقة 17 عن طريق إيفان سكرانز، قبل أن يسجل ميكولا شابارينكو هدف التعادل لأوكرانيا في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 80 أضاف رومان ياريمتشوك الهدف الثاني للمنتخب الأوكراني.

وحصل منتخب أوكرانيا على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، متساويا مع منتخب سلوفاكيا الذي فاز في الجولة الأولى على بلجيكا بهدف نظيف،

فيما خسر المنتخب الأوكراني أمام نظيره الروماني بثلاثية نظيفة في الجولة ذاتها.



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