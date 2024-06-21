إسبانيا وملكها تغمرهم الثقة عقب الفوز على إيطاليا

المصدر: رويترز

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تملك جماهير إسبانيا - بما في ذلك الملك فيليبي - شعورا متزايدا بأن فريقهم يمكن أن يقطع الطريق للنهاية ويتوج بلقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد فوز مهيمن تماما على إيطاليا حاملة اللقب 1-صفر أمس الخميس.

وقال إيناكو دياز- جيرا المحرر الرياضي في صحيفة إل موندو "قبل أسبوعين اعتقدت أنه من المستحيل أن تفوز إسبانيا ببطولة أوروبا. والآن أعتقد أن ذلك الأمر يمكن حدوثه".

وبعد فوزه على كرواتيا 3-صفر في مباراة الجولة الافتتاحية، تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الإيطالي في مباراته الثانية بدور المجموعات بفارق ضئيل 1-صفر أمس، وجاء الهدف الوحيد عن طريق المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري الذي وضع الكرة بالخطأ في مرماه.

لكن النتيجة لم تكن عادلة قياسا بالسيطرة الإسبانية الكاملة على المباراة من البداية للنهاية، إذ اخترق الجناحان الشابان نيكو وليامز والأمين جمال دفاع إيطاليا مرارا وطاردت إيطاليا الأشباح في كل أرجاء الملعب.

وكان فريق المدرب لويس دي لا فوينتي سيسجل عدة أهداف لولا حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما والعارضة التي حرمت وليامز من تسجيل هدف مذهل لمضاعفة تقدم إسبانيا.

وكتب دياز- جيرا "رغم الفارق الضئيل في النتيجة والهدف العكسي، كانت الهيمنة ثابتة. ليس هذا النوع الممل من الهيمنة بالاستحواذ على الكرة خلال فترة ‭'‬تيكي تاكا‭'‬ السيئة ولكنها كانت هيمنة سلسة وتمثل خطرا حقيقيا".

وفازت إسبانيا ببطولة أوروبا في 2008 و2012 وبكأس العالم بينهما في 2010 لكن أسلوبها الحذر الذي يركز على الاستحواذ فشل في إثارة حماس الجماهير.

وكان ملك إسبانيا فيليبي موجودا في ملعب أوف شالكه في جلسنكيرشن لحضور المباراة وبعد صفارة النهاية أخبر اللاعبين أن أداءهم كان مذهلا.

وقال وسط التصفيق والهتافات في غرفة تغيير الملابس "إذا واصلتم اللعب بهذه الطريقة فستكون هناك احتفالات".

وتصدرت إسبانيا المجموعة الثانية بغض النظر عن نتيجة مباراتها الأخيرة في دور المجموعات أمام ألبانيا يوم الاثنين المقبل.

وستلتقي مع صاحب المركز الثالث من مجموعة أخرى في دور الستة عشر ويتوقع المشجعون بالفعل مواجهة ألمانيا المضيفة في دور الثمانية.

وقالت صحف إسبانية إن المدرب دي لا فوينتي من المرجح أن يريح العديد من لاعبيه الأساسيين أمام ألبانيا في ظل سعيهم للمضي قدما في البطولة.

وقالت صحيفة آس الإسبانية الرياضية اليومين في عنوانها الرئيسي "إسبانيا فن خالص".

ومع ذلك، يجب على مشجعي إسبانيا تذكر أن منتخب بلادهم - تحت قيادة المدرب لويس إنريكي آنذاك - بدأ كأس العالم 2022 بالفوز 7-صفر على كوستاريكا وهو الأمر الذي قوبل بالنشوة أيضا قبل أن يخسر أمام المغرب في دور الستة عشر بركلات الترجيح ويودع البطولة.

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